Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розлучаються

Зіркова пара пробула в офіційному шлюбі близько семи років.

Напередодні стало відомо, що 31-річна українська співачка Надя Дорофєєва та 33-річний артист Володимир Дантес (справжнє прізвище Гудков) розлучаються. Про це артистка оголосила на своїй сторінці в Instagram для понад 5 мільйонів фоловерів.

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"Ця історія розпочалася 5 серпня 2011 року в потязі. Двоє молодих людей, у яких все ще попереду, зустрілися і полюбили одне одного з першої секунди", — написала Дорофєєва.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про своє розлучення

Знаменитість зазначила, що вони стали найріднішими людьми одне для одного та залишаться найкращими друзями, проте не будуть більше разом. А фанатам не варто чекати "Дантесиків та Додошат", про що неодноразово запитували прихильники зіркової пари.

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"Ми дуже любимо одне одного, але тепер по-іншому. Неможливо передати словами, що ми відчуваємо. Ми виросли разом і стали тим, ким є, підставляючи плече допомоги в найважчі моменти. Ми молоді, талановиті, гарні та вільні. Кожен у своїй свободі", — зізналася Надя, додавши, що ніколи не буде слушного часу для таких новин, а зараз така звістка, можливо, трохи розбавить новинну стрічку їхніх прихильників.

Зазначимо, що Надя Дорофєєва та Володимир Дантес одружилися у 2015 році та стали першими офіційними партнерами одне одного. Дітей у пари не було.

Нагадаємо, Джейсон Момоа та Ліза Боне розлучаються після 16 років стосунків.