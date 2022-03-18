Надя Дорофеева и Владимир Дантес разводятся

Звездная пара состояла в официальном браке около семи лет.

Накануне стало известно, что 31-летняя украинская певица Надя Дорофеева и 33-летний артист Владимир Дантес (настоящая фамилия Гудков) разводятся. Об этом артистка объявила на своей странице в Instagram для более 5 миллионов фолловеров.

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"Эта история началась 5 августа 2011 в поезде. Двое молодых людей, у которых все еще впереди, встретились и полюбили друг друга с первой секунды", — написала Дорофеева.

[ + – ] Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о своем разводе

Знаменитость отметила, что они стали самыми родными для друг друга и останутся лучшими друзьями, однако не будут больше вместе. А фанатам не стоит ждать "Дантесиков и Додошат", о чем неоднократно спрашивали поклонники звездной пары.

[ + – ] Надя Дорофеева и Владимир Дантес были вместе с 2011 года

"Мы бесконечно сильно любим друг друга, но теперь по-другому. Невозможно передать словами, что мы чувствуем. Мы выросли вместе и стали тем кем есть, подставляя плечо помощи в самые тяжелые моменты. Мы молодые, талантливые, красивые и свободные. Каждый в своей свободе", — призналась Надя, добавив, что никогда не будет удобного времени для таких новостей, а сейчас такое известие, возможно, немного разбавит новостную ленту их поклонников.

Отметим, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес вступили в официальный брак в 2015 году и стали первыми официальными партнерами друг друга. Детей у пары не было.

Напомним, Джейсон Момоа и Лиза Боне разводятся после 16 лет отношений.