Нового бойфренда Наді Дорофєєвої звинувачують у втечі з країни під час воєнного стану
Нещодавно закоханих помітили в Іспанії.
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Нового бойфренда співачки Наді Дорофєєвої, ресторатора Мішу Кацуріна, звинувачують у шахрайстві та втечі з країни під час воєнного стану. Свої гнівні коментарі підписники бізнесмена залишають під його останнім дописом.
Власник низки ресторанів східної кухні в Києві вкотре закликав своїх підписників пожертвувати гроші на роботу його закладів, які наразі готують їжу для Територіальної оборони Києва, ЗСУ та всіх, хто цього потребує.
Кацурін закликав задонатити гроші для закупівлі продуктів і для виплат зарплат співробітникам, які наразі готують ці обіди. Проте люди в коментарях почали звинувачувати ресторатора в шахрайстві, адже наразі він перебуває закордоном, а саме в Іспанії. То ж люди вирішили, що так Михайло вирішив підзаробити.
"Чеки на витрати будуть?", "За ці гроші і втік із країни", "Як ти виїхав під час воєнного стану в країні?" тощо. Також фоловери Кацуріна запитали, де ж зараз Надя і чи правда, що вони разом у Барселоні.
Нагадаємо, Надю Дорофєєву та Мішу Кацуріна після звісток про їхні розлучення помітили під час прогулянки в Барселоні. Вони обіймались та посміхались одне одному. За кілька днів до цього співачка виклала в соцмережах допис, у якому розповіла, що розлучається з Володимиром Дантесом і вони залишаються найкращими друзями. У цей же час Міша Кацурін оголосив про розлучення зі своєю дружиною Дашею, з якою вони виховують двох дітей.
Також Фокус писав про перший коментар колишнього коханого Дорофєєвої Володимира Дантеса щодо їхнього розлучення.