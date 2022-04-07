Нового бойфренда Наді Дорофєєвої звинувачують у втечі з країни під час воєнного стану

Нещодавно закоханих помітили в Іспанії.

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Нового бойфренда співачки Наді Дорофєєвої, ресторатора Мішу Кацуріна, звинувачують у шахрайстві та втечі з країни під час воєнного стану. Свої гнівні коментарі підписники бізнесмена залишають під його останнім дописом.

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Власник низки ресторанів східної кухні в Києві вкотре закликав своїх підписників пожертвувати гроші на роботу його закладів, які наразі готують їжу для Територіальної оборони Києва, ЗСУ та всіх, хто цього потребує.

[ + – ] Міша Кацурін закликав людей жертвувати гроші на підтримку кухні, яка готує обіди для ЗСУ

Кацурін закликав задонатити гроші для закупівлі продуктів і для виплат зарплат співробітникам, які наразі готують ці обіди. Проте люди в коментарях почали звинувачувати ресторатора в шахрайстві, адже наразі він перебуває закордоном, а саме в Іспанії. То ж люди вирішили, що так Михайло вирішив підзаробити.

[ + – ] Люди не вірять, що пожертвувані гроші підуть на потреби ЗСУ

"Чеки на витрати будуть?", "За ці гроші і втік із країни", "Як ти виїхав під час воєнного стану в країні?" тощо. Також фоловери Кацуріна запитали, де ж зараз Надя і чи правда, що вони разом у Барселоні.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розійшлися після семи років офіційного шлюбу

Нагадаємо, Надю Дорофєєву та Мішу Кацуріна після звісток про їхні розлучення помітили під час прогулянки в Барселоні. Вони обіймались та посміхались одне одному. За кілька днів до цього співачка виклала в соцмережах допис, у якому розповіла, що розлучається з Володимиром Дантесом і вони залишаються найкращими друзями. У цей же час Міша Кацурін оголосив про розлучення зі своєю дружиною Дашею, з якою вони виховують двох дітей.

Також Фокус писав про перший коментар колишнього коханого Дорофєєвої Володимира Дантеса щодо їхнього розлучення.