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Нового бойфренда Нади Дорофеевой упрекают за побег из страны во время военного положения

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Фото: nadyadorofeeva | Надя Дорофеева

Недавно влюбленных заметили в Испании.

Нового бойфренда певицы Нади Дорофеевой, ресторатора Мишу Кацурина, обвиняют в мошенничестве и побеге из страны во время военного положения. Свои гневные комментарии подписчики бизнесмена оставляют под его последним постом.

Владелец ряда ресторанов восточной кухни в Киеве в очередной раз призвал своих подписчиков пожертвовать деньги на работу его заведений, которые готовят еду для Территориальной обороны Киева, ВСУ и всех, кто в этом нуждается.

Миша Кацурин призвал людей жертвовать деньги в поддержку кухни, которая готовит обеды для ВСУ

Кацурин призвал задонатить деньги для закупки продуктов и выплат зарплат сотрудникам, которые готовят эти обеды. Однако люди в комментариях начали обвинять ресторатора в мошенничестве, ведь он находится за границей, а именно в Испании. Люди решили, что таким образом Михаил решил подзаработать.

Люди не верят, что пожертвованные деньги пойдут на нужды ВСУ
Люди не верят, что пожертвованные деньги пойдут на нужды ВСУ

"Чеки на расходы будут?", "За эти деньги и бежал из страны", "Как ты уехал во время военного положения в стране?" и тому подобное. Также фолловеры Кацурина спросили, где же Надя и правда ли, что они вместе в Барселоне.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес разошлись после семи лет официального брака

Напомним, Надю Дорофееву и Мишу Кацурину после известий об их разводах заметили во время прогулки в Барселоне. Они обнимались и улыбались друг другу. За несколько дней до этого певица выложила в соцсетях пост, в котором рассказала, что расстается с Владимиром Дантесом, и они остаются лучшими друзьями. В это же время Миша Кацурин объявил о разводе со своей женой Дашей, с которой они воспитывают двоих детей.

Также Фокус писал о первом комментарии бывшего возлюбленного Дорофеевой Владимира Дантеса по поводу их развода.