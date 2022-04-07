Нового бойфренда Нади Дорофеевой упрекают за побег из страны во время военного положения
Недавно влюбленных заметили в Испании.
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Нового бойфренда певицы Нади Дорофеевой, ресторатора Мишу Кацурина, обвиняют в мошенничестве и побеге из страны во время военного положения. Свои гневные комментарии подписчики бизнесмена оставляют под его последним постом.
Владелец ряда ресторанов восточной кухни в Киеве в очередной раз призвал своих подписчиков пожертвовать деньги на работу его заведений, которые готовят еду для Территориальной обороны Киева, ВСУ и всех, кто в этом нуждается.
Кацурин призвал задонатить деньги для закупки продуктов и выплат зарплат сотрудникам, которые готовят эти обеды. Однако люди в комментариях начали обвинять ресторатора в мошенничестве, ведь он находится за границей, а именно в Испании. Люди решили, что таким образом Михаил решил подзаработать.
"Чеки на расходы будут?", "За эти деньги и бежал из страны", "Как ты уехал во время военного положения в стране?" и тому подобное. Также фолловеры Кацурина спросили, где же Надя и правда ли, что они вместе в Барселоне.
Напомним, Надю Дорофееву и Мишу Кацурину после известий об их разводах заметили во время прогулки в Барселоне. Они обнимались и улыбались друг другу. За несколько дней до этого певица выложила в соцсетях пост, в котором рассказала, что расстается с Владимиром Дантесом, и они остаются лучшими друзьями. В это же время Миша Кацурин объявил о разводе со своей женой Дашей, с которой они воспитывают двоих детей.
Также Фокус писал о первом комментарии бывшего возлюбленного Дорофеевой Владимира Дантеса по поводу их развода.