Нового бойфренда Нади Дорофеевой упрекают за побег из страны во время военного положения

Недавно влюбленных заметили в Испании.

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Нового бойфренда певицы Нади Дорофеевой, ресторатора Мишу Кацурина, обвиняют в мошенничестве и побеге из страны во время военного положения. Свои гневные комментарии подписчики бизнесмена оставляют под его последним постом.

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Владелец ряда ресторанов восточной кухни в Киеве в очередной раз призвал своих подписчиков пожертвовать деньги на работу его заведений, которые готовят еду для Территориальной обороны Киева, ВСУ и всех, кто в этом нуждается.

[ + – ] Миша Кацурин призвал людей жертвовать деньги в поддержку кухни, которая готовит обеды для ВСУ

Кацурин призвал задонатить деньги для закупки продуктов и выплат зарплат сотрудникам, которые готовят эти обеды. Однако люди в комментариях начали обвинять ресторатора в мошенничестве, ведь он находится за границей, а именно в Испании. Люди решили, что таким образом Михаил решил подзаработать.

[ + – ] Люди не верят, что пожертвованные деньги пойдут на нужды ВСУ

"Чеки на расходы будут?", "За эти деньги и бежал из страны", "Как ты уехал во время военного положения в стране?" и тому подобное. Также фолловеры Кацурина спросили, где же Надя и правда ли, что они вместе в Барселоне.

[ + – ] Надя Дорофеева и Владимир Дантес разошлись после семи лет официального брака

Напомним, Надю Дорофееву и Мишу Кацурину после известий об их разводах заметили во время прогулки в Барселоне. Они обнимались и улыбались друг другу. За несколько дней до этого певица выложила в соцсетях пост, в котором рассказала, что расстается с Владимиром Дантесом, и они остаются лучшими друзьями. В это же время Миша Кацурин объявил о разводе со своей женой Дашей, с которой они воспитывают двоих детей.

Также Фокус писал о первом комментарии бывшего возлюбленного Дорофеевой Владимира Дантеса по поводу их развода.