Надю Дорофееву заметили на свидании с новым возлюбленным (фото)

Раньше влюбленные были хорошими друзьями.

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Украинская певица Надя Дорофеева была замечена на свидании в Барселоне с новым возлюбленным после новости о разводе с Владимиром Дантесом. Фото распространяется в соцсетях.

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Им стал киевский певец и ресторатор Миша Кацурин — владелец известных в столице "Приветов" ("Китайский Привет", "Тайский Привет", "Японский Привет" и т.д.). На снимке влюбленные обнимаются в испанском городе.

[ + – ] Надя Дорофеева и Миша Кацурин в Барселоне

Интересным фактом является то, что раньше Миша Кацурин и его почти бывшая жена Даша Кацурина с Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом были лучшими друзьями. Пары вместе проводили время и ездили на отдых. Сейчас же девушки даже не подписаны друг на друга в соцсетях.

[ + – ] У Миши и Даши Кацуриных подрастают двое детей

О разводе две звездные пары объявили почти одновременно, что и послужило поводом для слухов в Сети о новых отношениях Нади. В частности, в программе "Комендантский чос" блогер Алексей Дурнев признался, что новый бойфренд Дорофеевой всех шокирует, ведь его многие знают.

Тем временем экс-возлюбленный Нади Владимир Дантес впервые публично прокомментировал развод с артисткой. По его словам, они остаются лучшими друзьями, а расстаться решили задолго до войны.

Фокус писал о разводе звездной пары Дантес-Дорофеева после семи лет официального брака.