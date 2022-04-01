Алексей Дурнев сказал, что новый возлюбленный Нади Дорофеевой всех шокирует

Ранее подобным образом проговорился экс-коллега Нади Позитив.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинский блогер Алексей Дурнев в программе "Комендантский чос" на YouTube-канале "Львы на джипе" рассказал, что Надя Дорофеева сейчас встречается с новым возлюбленным.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

После развода с Владимиром Дантесом украинская певица Надя Дорофеева, по словам Алексея, уже находится в новых отношениях, и этот выбор всех, мягко говоря, шокирует.

[ + – ] Алексей Дурнев признался, что сам очень удивился новому бойфренду Нади Дорофеевой. Смотреть с 1:03:25

"У меня, кстати, есть реальный инсайт… Там просто есть такой нюанс, что у Нади могут быть уже отношения, с человеком, которого все знают… когда все узнают, это будет такой шок, я сам очень удивился", — отметил Дурнев в прямом эфире, за которым следили более 10 тысяч человек. Ребята из команды "Львов на джипе" допустили в шутку, что это может быть Дмитрий Гордон, Юрий Ткач, Гарик Бирча и другие.

Отметим, что во время эфира украинские блогеры собрали более одного миллиона гривен на нужды ВСУ.

Ранее Алексей Завгородний в этой же программе проговорился, что Надя Дорофеева ушла к кому-то, попросив подписчиков написать свои варианты развития событий.

Напомним, Надя Дорофеева и Владимир Дантес после семи лет официального брака объявили о разводе. Звездная пара заявила, что они останутся лучшими друзьями.