Олексій Дурнєв сказав, що новий коханий Наді Дорофєєвої всіх шокує

Раніше подібним чином проговорився ексколега Наді Позитив.

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Український блогер Олексій Дурнєв у програмі "Комендантський чос" на YouTube-каналі "Льви на джипі" розповів, що Надя Дорофєєва наразі зустрічається з новим коханим.

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Після розлучення з Володимиром Дантесом, українська співачка Надя Дорофєєва, за словами Олексія, уже перебуває в нових стосунках, і цей вибір усіх шокує.

[ + – ] Олексій Дурнєв зізнався, що сам дуже здивувався новому бойфренду Наді Дорофєєвої. Дивитися з 1:03:25

"У мене, до речі, є реальний інсайт….Там просто є такий нюанс, що в Наді можуть бути вже стосунки, з людиною, яку всі знають… коли всі дізнаються, це буде такий шок, я сам дуже здивувався", — зазначив Дурнєв у прямому ефірі, за яким стежили понад 10 тисяч людей. Хлопці з команди "Левів на джипі" допустили жартуючи, що це може бути Дмитро Гордон, Юрій Ткач, Гарік Бірча тощо.

Зазначимо, що під час ефіру українські блогери зібрали понад один мільйон гривень на потреби ЗСУ.

Раніше Олексій Завгородній на цій же програмі проговорився, що Надя Дорофєєва пішла до когось, попросивши підписників написати свої варіанти розвитку подій.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес після семи років офіційного шлюбу оголосили про розлучення. Зіркова пара заявила, що вони залишаться найкращими друзями.