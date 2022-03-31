Друзі Дорофєєвої та Дантеса припустили, чому пара розлучилася

Після новини про розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса їхні друзі не припиняють розмірковувати, що ж спричинило розлучення зіркового подружжя.

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Новина про те, що 31-річна співачка Надя Дорофєєва та 33-річний артист Володимир Дантес (справжнє прізвище Гудков) розлучаються, так вразила їхніх друзів та шанувальників, що український шоубізнес другий тиждень не замовкає про ймовірні причини розлучення зіркової пари. Так екссоліст дуету "Время и Стекло" Олексій Позитив у шоу "Комендантська година" вважає, що в Наді з'явився інший.

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"Напишіть у коментарях ваші варіанти, до кого пішла Надя і де вона зараз", – випадково сказав Позитив.

А друг зіркової пари Олексій Дурнєв в ефірі ЖВЛ припустив, що пара розлучилася через те, що минуло кохання.

"Навіщо піддаватися на вплив аудиторії та показувати кохання, якщо воно пройшло?" — прокоментував розлучення друзів Дурнєв у "ЖВЛ".

Як писав раніше Фокус, нещодавно Надя Дорофєєва та Володимир Дантес повідомили про розлучення. Пара перебувала в офіційному шлюбі близько семи років. За словами Дорофєєвої, вони з Дантесом залишаться найкращими друзями.