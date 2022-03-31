Друзья Дорофеевой и Дантеса предположили, почему пара рассталась

После новости о разводе Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса их друзья не прекращают размышлять, что же стало причиной расставания звездных супругов

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Новость о том, что 31-летняя певица Надя Дорофеева и 33-летний артист Владимир Дантес (настоящая фамилия Гудков) разводятся, так поразила их друзей и поклонников, что украинский шоу-бизнес вторую неделю не умолкает о вероятных причины расставания звездной пары. Так экс-солист дуэта "Время и Стекло" Алексей Позитив в шоу "Комендантский час" предполает, что у Нади появился другой.

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"Напишите в комментариях ваши варианты, к кому ушла Надя и где она сейчас", – случайно сказал Позитив.

А друг звездной пары Алексей Дурнев в эфире ЖВЛ допустил, что пара рассталась из-за того, что прошла любовь.

"Зачем поддавать на влияние аудитории и показывать любовь, если она прошла?", – прокомментировал развод друзей Дурнев в "ЖВЛ".

Как писал ранее Фокус, недавно Надя Дорофеева и Владимир Дантес сообщили о разводе. Пара состояла в официальном браке около семи лет. По словам Дорофеевой, они с Дантесом остануться лучшими друзьями.