Надю Дорофєєву помітили на побаченні з новим коханим (фото)
Раніше вони були хорошими друзями.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Українську співачку Надю Дорофєєвою помітили на побаченні в Барселоні з новим коханим після новини про розлучення з Володимиром Дантесом. Фото шириться в соцмережах.
Ним став київський співак та ресторатор Міша Кацурін — власник відомих у столиці "Привітів" ("Китайський Привіт", "Тайський привіт", "Японський Привіт" тощо). На знімку закохані обіймаються в іспанському місті.
Цікавим фактом є те, що раніше Міша Кацурін та його майже колишня дружина Даша Кацуріна з Надею Дорофєєвою та Володимиром Дантесом були кращими друзями. Пари разом проводили час та їздили на відпочинок. Наразі ж дівчата навіть не підписані на одне одного в соцмережах.
Про розлучення дві зіркові пари оголосили майже одночасно, що і стало приводом для чуток у мережі про нові стосунки Наді. Зокрема у програмі "Комендантський чос" блогер Олексій Дурнєв зізнався, що новий бойфренд Дорофєєвої всіх шокує, адже його багато хто знає.
Тим часом екскоханий Наді Володимир Дантес вперше публічно прокоментував розлучення з артисткою. За його словами, вони залишаються найкращими друзями, а розлучитися вирішили задовго до війни.
Фокус писав про розлучення зіркової пари Дантес-Дорофєєва після семи років офіційного шлюбу.