Надю Дорофєєву помітили на побаченні з новим коханим (фото)

Раніше вони були хорошими друзями.

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Українську співачку Надю Дорофєєвою помітили на побаченні в Барселоні з новим коханим після новини про розлучення з Володимиром Дантесом. Фото шириться в соцмережах.

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Ним став київський співак та ресторатор Міша Кацурін — власник відомих у столиці "Привітів" ("Китайський Привіт", "Тайський привіт", "Японський Привіт" тощо). На знімку закохані обіймаються в іспанському місті.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Міша Кацурін у Барселоні

Цікавим фактом є те, що раніше Міша Кацурін та його майже колишня дружина Даша Кацуріна з Надею Дорофєєвою та Володимиром Дантесом були кращими друзями. Пари разом проводили час та їздили на відпочинок. Наразі ж дівчата навіть не підписані на одне одного в соцмережах.

[ + – ] У Міші та Даші Кацуріних зростає двоє дітей

Про розлучення дві зіркові пари оголосили майже одночасно, що і стало приводом для чуток у мережі про нові стосунки Наді. Зокрема у програмі "Комендантський чос" блогер Олексій Дурнєв зізнався, що новий бойфренд Дорофєєвої всіх шокує, адже його багато хто знає.

Тим часом екскоханий Наді Володимир Дантес вперше публічно прокоментував розлучення з артисткою. За його словами, вони залишаються найкращими друзями, а розлучитися вирішили задовго до війни.

Фокус писав про розлучення зіркової пари Дантес-Дорофєєва після семи років офіційного шлюбу.