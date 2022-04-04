Володимир Дантес прокоментував розлучення з Надею Дорофєєвою

Зіркова пара була в офіційному шлюбі 7 років.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Володимир Дантес (справжнє прізвище Гудков) напередодні став гостем щоденного стріму "Комендантський чос" комедійного YouTube-каналу "Льви на джипі". Співак вперше публічно прокоментував розлучення з Надею Дорофєєвою після їхнього спільного посту в Instagram з новиною про новий сімейний стан.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"А що, я нормально. Слухайте, ми ж написали пост, який виставили в Instagram. У цьому пості вся правда, яку ми хотіли сказати. Все нормально. Ми дружимо. І це рішення не було прийняте, коли ми виставили цей пост. Це було раніше", — розповів Володимир Дантес у прямому ефірі.

[ + – ] Володимир Дантес вперше публічно прокоментував розлучення з Надею Дорофєєвою. Дивитися з 28:45

За словами співака, війна змусила їх трохи відкласти рішення публічно розповісти своїй мільйонній аудиторії цю звістку, проте обманювати своїх прихильників пара не хотіла.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення

"Ми нормально спілкуємось. Ми дуже близькі друзі. І так має бути, якщо ти не хочеш заплямувати минуле", — розповів співак, наголосивши на важливості вчасно приймати такі рішення.

Раніше блогер Олексій Дурнєв у цій же програмі зізнався, що в Наді Дорофєєвої вже є нові стосунки, а бойфренд співачки всіх здивує, оскільки його всі знають.

Також Фокус писав про інші здогадки друзів зіркової пари щодо причин їхнього розлучення. Серед них нові стосунки та зникле кохання.