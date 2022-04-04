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Володимир Дантес прокоментував розлучення з Надею Дорофєєвою

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Фото: nadyadorofeeva | Володимир Дантес і Надя Дорофєєва

Зіркова пара була в офіційному шлюбі 7 років.

Володимир Дантес (справжнє прізвище Гудков) напередодні став гостем щоденного стріму "Комендантський чос" комедійного YouTube-каналу "Льви на джипі". Співак вперше публічно прокоментував розлучення з Надею Дорофєєвою після їхнього спільного посту в Instagram з новиною про новий сімейний стан.

"А що, я нормально. Слухайте, ми ж написали пост, який виставили в Instagram. У цьому пості вся правда, яку ми хотіли сказати. Все нормально. Ми дружимо. І це рішення не було прийняте, коли ми виставили цей пост. Це було раніше", — розповів Володимир Дантес у прямому ефірі.

Володимир Дантес вперше публічно прокоментував розлучення з Надею Дорофєєвою. Дивитися з 28:45

За словами співака, війна змусила їх трохи відкласти рішення публічно розповісти своїй мільйонній аудиторії цю звістку, проте обманювати своїх прихильників пара не хотіла.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення

"Ми нормально спілкуємось. Ми дуже близькі друзі. І так має бути, якщо ти не хочеш заплямувати минуле", — розповів співак, наголосивши на важливості вчасно приймати такі рішення.

Раніше блогер Олексій Дурнєв у цій же програмі зізнався, що в Наді Дорофєєвої вже є нові стосунки, а бойфренд співачки всіх здивує, оскільки його всі знають.

Також Фокус писав про інші здогадки друзів зіркової пари щодо причин їхнього розлучення. Серед них нові стосунки та зникле кохання.