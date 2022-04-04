Володимир Дантес прокоментував розлучення з Надею Дорофєєвою
Зіркова пара була в офіційному шлюбі 7 років.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Володимир Дантес (справжнє прізвище Гудков) напередодні став гостем щоденного стріму "Комендантський чос" комедійного YouTube-каналу "Льви на джипі". Співак вперше публічно прокоментував розлучення з Надею Дорофєєвою після їхнього спільного посту в Instagram з новиною про новий сімейний стан.
"А що, я нормально. Слухайте, ми ж написали пост, який виставили в Instagram. У цьому пості вся правда, яку ми хотіли сказати. Все нормально. Ми дружимо. І це рішення не було прийняте, коли ми виставили цей пост. Це було раніше", — розповів Володимир Дантес у прямому ефірі.
За словами співака, війна змусила їх трохи відкласти рішення публічно розповісти своїй мільйонній аудиторії цю звістку, проте обманювати своїх прихильників пара не хотіла.
"Ми нормально спілкуємось. Ми дуже близькі друзі. І так має бути, якщо ти не хочеш заплямувати минуле", — розповів співак, наголосивши на важливості вчасно приймати такі рішення.
Раніше блогер Олексій Дурнєв у цій же програмі зізнався, що в Наді Дорофєєвої вже є нові стосунки, а бойфренд співачки всіх здивує, оскільки його всі знають.
Також Фокус писав про інші здогадки друзів зіркової пари щодо причин їхнього розлучення. Серед них нові стосунки та зникле кохання.