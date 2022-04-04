Владимир Дантес прокомментировал развод с Надей Дорофеевой
Звездная пара была в официальном браке 7 лет.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Владимир Дантес (настоящая фамилия Гудков) накануне стал гостем ежедневного стрима "Комендантский чос" комедийного YouTube-канала "Львы на джипе". Певец впервые публично прокомментировал развод с Надей Дорофеевой после их общего поста в Instagram с новостью о новом семейном положении.
"А что, я нормально. Слушайте, мы же написали пост, который выставили в Instagram. В этом посте вся правда, которую мы хотели сказать. Все нормально. Мы дружим. И это решение не было принято, когда мы выставили этот пост. Это было раньше", — рассказал Владимир Дантес в прямом эфире.
По словам певца, война заставила их немного отложить решение публично рассказать своей миллионной аудитории это известие, однако долго обманывать своих поклонников пара не хотела.
"Мы нормально общаемся. Мы очень близки друзья. И так должно быть, если ты не хочешь запятнать прошлое", — рассказал певец, отметив важность вовремя принимать такие решения.
Ранее блогер Алексей Дурнев в этой же программе признался, что у Нади Дорофеевой уже есть новые отношения, а бойфренд певицы всех удивит, поскольку его все знают.
Также Фокус писал о других догадках друзей звездной пары о причинах их развода. Среди них новые отношения и пропавшая любовь.