Владимир Дантес прокомментировал развод с Надей Дорофеевой

Звездная пара была в официальном браке 7 лет.

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Владимир Дантес (настоящая фамилия Гудков) накануне стал гостем ежедневного стрима "Комендантский чос" комедийного YouTube-канала "Львы на джипе". Певец впервые публично прокомментировал развод с Надей Дорофеевой после их общего поста в Instagram с новостью о новом семейном положении.

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"А что, я нормально. Слушайте, мы же написали пост, который выставили в Instagram. В этом посте вся правда, которую мы хотели сказать. Все нормально. Мы дружим. И это решение не было принято, когда мы выставили этот пост. Это было раньше", — рассказал Владимир Дантес в прямом эфире.

[ + – ] Владимир Дантес впервые публично прокомментировал развод с Надей Дорофеевой. Смотреть с 28:45

По словам певца, война заставила их немного отложить решение публично рассказать своей миллионной аудитории это известие, однако долго обманывать своих поклонников пара не хотела.

[ + – ] Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разводе

"Мы нормально общаемся. Мы очень близки друзья. И так должно быть, если ты не хочешь запятнать прошлое", — рассказал певец, отметив важность вовремя принимать такие решения.

Ранее блогер Алексей Дурнев в этой же программе признался, что у Нади Дорофеевой уже есть новые отношения, а бойфренд певицы всех удивит, поскольку его все знают.

Также Фокус писал о других догадках друзей звездной пары о причинах их развода. Среди них новые отношения и пропавшая любовь.