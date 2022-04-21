Надя Дорофеева откровенно рассказала о разводе с Дантесом и новых отношениях

Знаменитость призналась, что готова к новым отношениям.

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Украинская певица Надя Дорофеева дала интервью, в котором рассказала о причинах развода с Владимиром Дантесом и о перспективе новых отношений.

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2022 год знаменитость объявила годом смелости. Ведь у Нади планировался выход большого сольного альбома и крутые коллаборации. Однако все перекрыла война.

В частности, Дорофеева призналась, почему они с Владимиром Дантесом сообщили о разводе именно во время войны.

[ + – ] Надя Дорофеева рассказала о разводе с Владимиром Дантесом и перспективе новых отношений

На вопрос журналистки о том, не думали ли они с мужем отложить новость на более мирное время, артистка ответила: "Нет, не думали, потому что идет война, и хотя идет война, мы дышим, живем, едим, даже что-то смотрим. Я всегда достаточно откровенна со своими поклонниками. И я не думаю, что мы кого-то обидели тем, что мы сказали с Вовой о том, что мы уже не вместе, но мы очень уважаем друг друга".

[ + – ] Владимир Дантес и Надя Дорофеева были женаты семь лет Фото: nadyadorofeeva

Певица добавила, что они расстались еще до войны. Поскольку стало трудно отвечать всем на вопросы о друг друге, супруги решили не обманывать своих друзей и поклонников и рассказать всю правду.

В частности, 32-летняя артистка призналась, что готова к новым романтическим отношениям.

"Да, готова. Я готова, но очень хочу домой", — рассказала Надя.

Также Дорофеева рассказала о первом ужасе увиденной собственными глазами войне. По словам певицы, когда они с друзьями ехали из Киева, то встретили военных, которые ее узнали. И осознание того, что эти молодые красивые ребята уходят на войну, стало первым толчком к депрессии Нади.

Напомним, Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о своем разводе. По словам звездной пары, они остаются хорошими друзьями.

Впоследствии Надю Дорофееву заметили в компании ее давнего друга – киевского ресторатора Миши Кацурина. Пару заметили в Испании, когда они обнимались. Новый бойфренд певицы обвиняется в Сети в махинациях и бегстве из страны во время действия военного положения.