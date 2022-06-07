Бывшая жена нового бойфренда Дорофеевой сделала откровенное заявление

Сейчас женщина воспитывает двоих детей сама.

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Киевская ресторатор Даша Кацурина призналась, что ей изменили. Об этом она сообщила в своем Instagramе.

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"Я обещала своему психотерапевту здесь не страдать, но полномасштабная война в твоей стране, измена и развод с двумя детьми – это тяжело :/", — отметила Даша Кацурина, добавив к публикации скриншот видеоконференции со своей старшей дочерью.

А в одном из последних постов экс-жена Миши Кацурина показала фото с младшим сыном в Португалии и призналась, что возвращается в Украину, чувствуя необходимость снова взяться за работу.

[ + – ] Даша Кацурина со старшей дочерью

Даша Кацурина воспитывает двоих детей от союза с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным. Они объявили о своем разводе в марте 2022, как и пара Дантес-Дорофеева. Звездные супруги дружили между собой и вместе летали на отдых.

[ + – ] Владимир Дантес поздравил Дашу Кацурину с днем рождения

Однако после известия в один день о разрыве фанаты заметили на улицах Барселоны Надю Дорофееву в объятиях Миши Кацурина. Что сразу стало поводом для слухов об их романтических отношениях.

Ни один из четырех публично не комментировал возможность новых романов, однако Надя Дорофеева заявляла, что готова к новым отношениям.

Тем временем Владимира Дантеса подозревают в романе с Дашей Кацуриной. Пользователи Сети провели собственное расследование, в котором обнаружили по татуировкам, что бывшие друзья часто проводят время вместе.