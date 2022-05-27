Владимира Дантеса подозревают в романе с Дашей Кацуриной (фото)

Пользователи провели свое расследование.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинского певца Владимира Дантеса заподозрили в романе с бывшей женой нового бойфренда Нади Дорофеевой. Сторис с, вероятно, Дашей Кацуриной Владимир Гудков (настоящая фамилия певца) выложил в своем Instagram.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Дантес поделился фото с клубникой в руках с подписью "Киев", однако на заднем фоне видны ноги неизвестной девушки.

[ + – ] Дантеса заподозрили в отношениях с Дашей Кацуриной

В частности, пользователи TikTok покреативили и создали ролик, в котором провели мини-расследование. На ногах тайной незнакомки есть тату, очень похожее на тату Даши Кацуриной — бывшей жены киевского ресторатора и владельца сети "Приветов" Миши Кацурина.

[ + – ] Новая татуировка Даши Кацуриной

Пользователи предположили, что если Надя сейчас встречается с Михаилом, то Владимир решил попробовать отношения с Дашей.

Раньше пары дружили между собой и часто проводили вместе время, например летая на отдых за границу.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева объявили о своем разводе в один день с семьей Кацуриных в марте 2022, поэтому уже этим подогрели слухи о связи между этими двумя событиями. Впоследствии Дорофеева была замечена в объятиях ресторатора Миши Кацурина на улицах Барселоны, а в интервью она отметила, что уже готова к новым отношениям.

В частности, от союза Кацуриных подрастает двое несовершеннолетних детей. Тем временем, Дорофеева и Дантес за семь лет официального брака родителями так и не стали.

Напомним, Владимир Дантес поздравил Дашу Кацурину с днем рождения в своих Instagram-сторис и пообещал, что все будет еще лучше, чем было.

Также Фокус писал о том, когда на самом деле разошлись Надя Дорофеева и Владимир Дантес.