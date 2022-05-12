По словам знаменитости, нужно вовремя расстаться, чтобы остаться в хороших отношениях.

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Украинский певец Владимир Дантес рассказал, когда на самом деле они разошлись с Надей Дорофеевой.

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По словам Владимира Гудкова (настоящая фамилия певца), они с Надей разошлись за полтора месяца до публичного объявления известия о разводе.

"Мы с Надей не были вместе уже в конце января и хотели сказать об этом в первый день весны, – признался Дантес. – То есть сделать что-нибудь классное, чтобы объяснить: развод – это не печаль и беда, это может быть весело".

Владимир Дантес уверен, что в дальнейшем их с Надей ждет счастливое будущее и на этом жизнь точно не заканчивается.

[ + – ] Владимир Дантес о разводе с Надей Дорофеевой

"Я недавно узнал о разнице между словами "люблю" и "кохаю". Мы с Надей любим друг друга, но не кохаєм, — отметил музыкант. — Чтобы сохранить кохання, мы действительно многое делали, очень долго разговаривали, а потом поняли: зачем кого-то держать и что-то обещать, если можно пойти своим путем и при этом остаться хорошими людьми. В наших отношениях не было последней капли, мы вместе пришли к этому решению", — рассказал Владимир, недавно перешедший на украинский язык и выпустивший песню "Обійми".

Напомним, в марте 2022 стало известно о разводе звездной пары Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой после семи лет официального брака. По словам звезд, они остаются хорошими друзьями и не держат друг на друга никаких обид.

Тем временем Надю Дорофееву уже подозревают в новом романе. Ее избранником стал киевский ресторатор Михаил Кацурин, с которым бывшие супруги поддерживали хорошие отношения. Пару заметили на улицах Барселоны, они обнимались и улыбались друг другу.