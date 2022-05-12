За словами знаменитості, потрібно вчасно розлучитися, аби залишитися в хороших стосунках.

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Український співак Володимир Дантес розповів, коли насправді вони розійшлися з Надею Дорофєєвою.

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За словами Володимира Гудкова (справжнє прізвище співака), вони з Надею розійшлися за півтора місяця до публічного оголошення звістки про розлучення.

"Ми з Надею не були разом уже наприкінці січня і хотіли сказати про це в перший день весни, – зізнався Дантес. – Тобто зробити щось класне, щоб пояснити: розлучення – це не печаль і біда, це може бути весело".

Володимир Дантес впевнений, що надалі на них з Надею чекає щасливе майбутнє і на цьому життя точно не закінчується.

[ + – ] Володимир Дантес про розлучення з Надею Дорофєєвою

"Я нещодавно дізнався про різницю між словами "люблю" і "кохаю". Ми з Надею любимо одне одного, але не кохаємо, – зазначив музикант. – Щоб зберегти кохання, ми справді багато чого робили, дуже довго розмовляли, а потім зрозуміли: навіщо когось утримувати і щось обіцяти, якщо можна піти своїм шляхом і при цьому залишитися добрими людьми. У наших стосунках не було останньої краплі, ми разом прийшли до цього рішення", — розповів Володимир, який нещодавно перейшов на українську мову та випустив пісню "Обійми".

Нагадаємо, у березні 2022 стало відомо про розлучення зіркової пари Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої після семи років офіційного шлюбу. За словами зірок, вони залишаються хорошими друзями та не тримають одне на одного жодних образ.

Тим часом Надю Дорофєєву уже підозрюють у новому романі. Її обранцем став київський ресторатор Михайло Кацурін, з яким колишнє подружжя підтримувало хороші стосунки. Пару помітили на вулицях Барселони, вони обіймалися та посміхалися одне одному.