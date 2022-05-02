Дантес поздравил с днем рождения экс-жену нового бойфренда Дорофеевой

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Украинский певец Владимир Дантес поздравил с днем рождения бывшую возлюбленную нового бойфренда Нади Дорофеевой. В своем Instagram он поделился архивным снимком с Дашей Кацуриной.

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"С днем рождения! Уверен, все будет лучше, чем было!" – отметил Дантес под фото с бывшей женой Миши Кацурина.

[ + – ] Владимир Дантес поздравил свою давнюю подругу Дашу с днем рождения

Именинница – экс-жена киевского ресторатора и музыканта Миши Кацурина, которому приписывают роман с Надей Дорофеевой. Впрочем, пока ни Надя, ни Миша не комментируют новые отношения. А от союза Даши и Миши подрастают двое маленьких детей.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева объявили о своем разводе в один день с семьей Кацуриных, и уже этим подогрели слухи о связи между этими двумя событиями.

Через некоторое время Дорофеева была замечена в объятиях Миши Кацурина в Испании, а в интервью украинская певица отметила, что уже готова к новым отношениям.

[ + – ] Владимир Дантес и Надя Дорофеева пока еще состоят в официальном браке, однако при первой же возможности узаконят свой развод

Напомним, Владимир Дантес поздравил Надю Дорофееву с днем рождения. По словам звезд, они продолжают быть лучшими друзьями, несмотря на развод.

Также Фокус писал о новой песне Владимира Дантеса, в которой певец призывает людей переходить на украинский язык и не бояться ошибок.