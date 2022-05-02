Дантес привітав з днем народження колишню дружину нового бойфренда Дорофєєвої
Раніше подружні пари дружили між собою.
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Український співак Володимир Дантес привітав з днем народження колишню кохану нового бойфренда Наді Дорофєєвої. У своєму Instagram він поділився архівним знімком з Дашею Кацуріною.
"З днем народження! Впевнений, все буде краще, ніж було!" — зазначив Дантес під фото з колишньою дружиною Міші Кацуріна.
Іменинниця — ексдружина київського ресторатора і музиканта Міші Кацуріна, якому приписують роман з Надею Дорофєєвою. Втім, поки ні Надя, ні Міша не коментують нові стосунки. А від союзу Даші та Міші підростають двоє малих дітей.
Володимир Дантес і Надя Дорофєєва оголосили про своє розлучення в один день з родиною Кацуріних, тож уже цим підігріли чутки про якийсь зв'язок між цими двома подіями. Згодом Дорофєєву помітили в обіймах Міші Кацуріна, а в інтерв'ю українська співачка зазначила, що готова до нових стосунків.
Нагадаємо, Володимир Дантес привітав Надю Дорофєєву з днем народження. За словами зірок, вони продовжують бути найкращими друзями, попри розлучення.
Також Фокус писав про нову пісню Володимира Дантеса, у якій співак закликає людей переходити на українську мову та не боятися помилок.