Дантес привітав з днем народження колишню дружину нового бойфренда Дорофєєвої

Раніше подружні пари дружили між собою.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Український співак Володимир Дантес привітав з днем народження колишню кохану нового бойфренда Наді Дорофєєвої. У своєму Instagram він поділився архівним знімком з Дашею Кацуріною.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"З днем народження! Впевнений, все буде краще, ніж було!" — зазначив Дантес під фото з колишньою дружиною Міші Кацуріна.

[ + – ] Володимир Дантес привітав свою давню подругу Дашу з днем народження

Іменинниця — ексдружина київського ресторатора і музиканта Міші Кацуріна, якому приписують роман з Надею Дорофєєвою. Втім, поки ні Надя, ні Міша не коментують нові стосунки. А від союзу Даші та Міші підростають двоє малих дітей.

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва оголосили про своє розлучення в один день з родиною Кацуріних, тож уже цим підігріли чутки про якийсь зв'язок між цими двома подіями. Згодом Дорофєєву помітили в обіймах Міші Кацуріна, а в інтерв'ю українська співачка зазначила, що готова до нових стосунків.

[ + – ] Володимир Дантес та Надя Дорофєєва наразі ще перебувають в офіційному шлюбі, проте за першої ж умови узаконять своє розлучення

Нагадаємо, Володимир Дантес привітав Надю Дорофєєву з днем народження. За словами зірок, вони продовжують бути найкращими друзями, попри розлучення.

Також Фокус писав про нову пісню Володимира Дантеса, у якій співак закликає людей переходити на українську мову та не боятися помилок.