Володимир Дантес привітав Надю Дорофєєву з днем народження

Колишнє подружжя залишається в хороших стосунках.

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Український музикант Володимир Дантес привітав свою колишню дружину Надю Дорофєєву з 32-м днем народження.

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На своїй Instagram-сторінці артист виклав сторі, на якій перепостив фото Наді, на якому вона вона позує у чорних штанах, чорному топі та довгих чорних рукавичках.

Дантес був лаконічним у своєму привітання та побажав колишній коханій кохати та бути коханою.

[ + – ] Володимир Дантес привітав свою колишню дружину Надю з днем народження

Цікаво, що публікація, яку продублював Володимир, присвячена роздумав про те, що кохати — страшно.

"Можна нічого не робити і жити як раніше, адже так дуже комфортно та добре, а можна ризикнути. Я часто соромлюсь сказати про свої почуття. Відчуття дуже дивне… соромлюся, думаю, що це не доречно, а ще що покажу свою слабкість", — писала на початку лютого українська співачка.

[ + – ] Публікація Наді Дорофєєвої, яку перепостив Володимир Дантес

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва та Володимир Дантес після семи років шлюбу оголосили про своє розлучення. Вони запевнили фанатів, що залишаться хорошими друзями. Проте Дорофєєву вже підозрюють у нових романтичних стосунках. Новим обранцем співачки став київський ресторатор Міша Кацурін, до речі, хороший друг експодружжя. Чоловік повідомив про розлучення зі своєю дружиною в той же день, що й пара Дорофєєва-Дантес.

Також Фокус писав про перше відверте інтерв'ю Наді Дорофєєвої після розлучення з Дантесом. Артистка розповіла, чому вони повідомили про свій розрив прямо у розпал війни та про перспективу нових стосунків.