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Владимир Дантес поздравил Надю Дорофееву с днем рождения

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Владимир Дантес и Надя Дорофеева, Владимир Дантес и Надя Дорофеева развелись, новый бойфренд дорогофеевой, меша кацурин и дорогофеева
Фото: nadyadorofeeva | Владимир Дантес и Надя Дорофеева сообщили о своем разводе в марте 2022 года

Бывшие супруги остаются в хороших отношениях.

Украинский музыкант Владимир Дантес поздравил свою бывшую супругу Надю Дорофееву с 32-м днем рождения.

На своей Instagram-странице артист выложил стори, на котором перепостил фото Нади, где она позирует в черных брюках, черном топе и длинных черных перчатках.

Дантес был лаконичен в своем поздравлении и пожелал бывшей возлюбленной любить и быть любимой.

Владимир Дантес поздравил свою бывшую жену Надю с днем рождения
Владимир Дантес поздравил свою бывшую жену Надю с днем рождения

Примечательно, что публикация, которую продублировал Владимир, посвящена раздумьям о том, что любить – страшно.

"Можно ничего не делать и жить как раньше, ведь так очень комфортно и хорошо, а можно рискнуть. Я часто стесняюсь сказать о своих чувствах. Ощущение очень странное... стесняюсь, думаю, что это не к месту, а еще что покажу свою слабость", — писала в начале февраля 2022 украинская певица.

Публикация Нади Дорофеевой, которую перепостил Владимир Дантес

Напомним, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес после семи лет брака объявили о своем разводе. Они заверили фанатов, что останутся хорошими друзьями. Однако Дорофееву уже подозревают в новых романтических отношениях. Новым избранником певицы стал киевский ресторатор Миша Кацурин, кстати, хороший друг экс-супруг. Мужчина сообщил о разводе со своей женой в тот же день, что и пара Дорофеева-Дантес.

Также Фокус писал о первом откровенном интервью Нади Дорофеевой после развода с Дантесом. Артистка рассказала, почему они сообщили о своем разрыве прямо в разгар войны и о перспективе новых отношений.