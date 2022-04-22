Владимир Дантес поздравил Надю Дорофееву с днем рождения

Бывшие супруги остаются в хороших отношениях.

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Украинский музыкант Владимир Дантес поздравил свою бывшую супругу Надю Дорофееву с 32-м днем рождения.

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На своей Instagram-странице артист выложил стори, на котором перепостил фото Нади, где она позирует в черных брюках, черном топе и длинных черных перчатках.

Дантес был лаконичен в своем поздравлении и пожелал бывшей возлюбленной любить и быть любимой.

[ + – ] Владимир Дантес поздравил свою бывшую жену Надю с днем рождения

Примечательно, что публикация, которую продублировал Владимир, посвящена раздумьям о том, что любить – страшно.

"Можно ничего не делать и жить как раньше, ведь так очень комфортно и хорошо, а можно рискнуть. Я часто стесняюсь сказать о своих чувствах. Ощущение очень странное... стесняюсь, думаю, что это не к месту, а еще что покажу свою слабость", — писала в начале февраля 2022 украинская певица.

[ + – ] Публикация Нади Дорофеевой, которую перепостил Владимир Дантес

Напомним, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес после семи лет брака объявили о своем разводе. Они заверили фанатов, что останутся хорошими друзьями. Однако Дорофееву уже подозревают в новых романтических отношениях. Новым избранником певицы стал киевский ресторатор Миша Кацурин, кстати, хороший друг экс-супруг. Мужчина сообщил о разводе со своей женой в тот же день, что и пара Дорофеева-Дантес.

Также Фокус писал о первом откровенном интервью Нади Дорофеевой после развода с Дантесом. Артистка рассказала, почему они сообщили о своем разрыве прямо в разгар войны и о перспективе новых отношений.