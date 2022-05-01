Володимир Дантес перейшов на українську мову та випустив пісню "Обійми"
Артист 33 роки розмовляв російською.
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Український співак Володимир Дантес (справжнє прізвище — Гудков) вирішив перейти на українську мову та випустив нову пісню "Обійми", присвячену мовним стереотипам. Новиною він поділився на своїй Instagram-сторінці.
Це перша пісня Дантеса українською мовою.
"Я написав цю пісню, сидячи вдома і вивчаючи акаунти своїх друзів та інших артистів, які раніше спілкувались російською. Цим треком я хочу підбадьорити всіх, хто намагається, докладає зусилля і йде цим шляхом. А тим, хто досі боїться перейти на українську, я хочу сказати: друзі, нічого страшного в цьому немає. З мене жодного разу не посміялись, а навіть навпаки – стільки підтримки я ще не отримував", — зазначив Володимир Дантес у своїх соцмережах, додавши, що 33 роки до цього він розмовляв російською, тож цей перехід вартував багатьох сил для нього.
У пісні 33-річний артист закликає не боятися помилок та переходити на українську мову. У кліпі Дантес поділився зокрема моментами довоєнного мирного життя зі своїми рідними та друзями.
Новиною про новий трек свого екскоханого поділилася і Надя Дорофєєва на своїй Instagram-сторінці.
Нагадаємо, Володимир Дантес передав свою Tesla на потреби столичних волонтерів. Авто співак придбав лише у 2021 році.
Також Фокус слідкує за процесом розлучення Володимира Дантеса та співачки Наді Дорофєєвої. Напередодні Дантес розповів, як вони ділитимуть спільне майно.