Володимир Дантес передав свою Tesla на потреби волонтерів

Артист намагається всіма силами допомагати українським захисникам.

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Український співак Володимир Дантес (справжнє прізвище — Гудков) в інтерв'ю Славі Дьоміну зізнався, що раніше віддав свою Tesla на потреби волонтерів.

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"Я свою Tesla віддав волонтерам. Вона розсікає по Києву, розвозить броники, дітям їжу. Ну, кайф. А про все інше я не буду говорити, тому що не можу", — розповів Дантес, зазначивши, що вважає некоректним кричати на всі боки про свій вклад у перемогу. За його словами, він багато що робить для допомоги ЗСУ, проте не розповідає про це публічно.

[ + – ] Володимир Дантес розповів про свій внесок у наближення перемоги України

Зазначимо, що Володимир Дантес придбав автомобіль Tesla тільки у 2021 році, а до цього їздив на Hyundai Tucson. Артист змінив машину, оскільки хотів спробувати покористуватися електрокаром.

[ + – ] Володимир Дантес придбав Tesla у 2021 році

"Поки Ілон Маск купує твіттер, моя Тесла робить вітер", — написав український співак в Instagram-сторіс, поділившись відео свого автомобіля, який наразі залучено на потреби волонтерів.

Нагадаємо, Володимир Дантес прокоментував розлучення з Надею Дорофєєвою і розповів про те, як вони ділили спільне майно, зокрема будинок.

Також Фокус писав про те, що у Дніпрі конфісковуватимуть машини у любителів швидкісних перегонів посеред міста. Автомобілі направлять на потреби ЗСУ, зокрема в Донецьку чи Луганську області.