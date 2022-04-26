Владимир Дантес передал свою Tesla на нужды волонтеров

Артист пытается всеми силами помогать украинским защитникам.

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Украинский певец Владимир Дантес (настоящая фамилия – Гудков) в интервью Славе Демину признался, что ранее отдал свою Tesla на нужды волонтеров.

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"Я свою Tesla отдал волонтерам. Она рассекает по Киеву, развозит броники, детям еду. Ну, кайф. А обо всем остальном я не буду говорить, потому что не могу", — рассказал Дантес, отметив, что считает некорректным кричать во все стороны о своем вкладе в победу. По словам Дантеса, он многое делает для помощи ВСУ, но не рассказывает об этом публично.

[ + – ] Владимир Дантес рассказал о своем вкладе в приближение победы Украины

Владимир Дантес приобрел автомобиль Tesla только в 2021 году, а до этого ездил на Hyundai Tucson. Артист сменил машину, так как хотел попробовать попользоваться электрокаром.

[ + – ] Владимир Дантес приобрел Tesla в 2021 году

"Пока Илон Маск покупает Твиттер, моя Тесла делает ветер", — написал украинский певец в Instagram-сторис, поделившись видео своего автомобиля, который находится в руках волонтеров.

Напомним, Владимир Дантес прокомментировал развод с Надей Дорофеевой и рассказал о том, как они делили общее имущество, в том числе дом.

Также Фокус писал о том, что в Днепре будут конфисковывать машины у любителей скоростных гонок посреди города. Автомобили будут направлены на нужды ВСУ, в частности в Донецкую или Луганскую области.