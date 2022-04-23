Владимир Дантес рассказал, как они с Надей Дорофеевой делили общее имущество

На данный момент звездные супруги еще состоят в официальном браке.

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Украинский артист Владимир Дантес дал интервью ведущему Славе Демину. Среди прочего, певец рассказал о разводе с Надей Дорофеевой.

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"Это не происходит за один день. Это месяц за месяцем. Мы очень много разговаривали. Где-то в конце января мы решили, что расходимся. В начале февраля я уже снял квартиру", — признался Дантес.

Он рассказал, что был готов оставитить бывшей возлюбленной их дом. Однако Дорофеева отказалась и сказала, что если они вместе строили этот дом, значит, и делить будут тоже вместе.

"Никто из нас не захотел бы остаться в этом доме", — отметил артист и предложил зрителям, шутя, приобрести их бывшее семейное гнездышко.

"Кто-то хочет купить наш дом? Сейчас самое время", — пошутил Владимир.

[ + – ] Владимир Дантес рассказал о разводе с Надей Дорофеевой

Также он рассказал про их планы рассказать о разводе. По словам певца, пара планировала это сделать в первый день весны, однако война внесла свои коррективы.

"Мы жили не вместе, но мы нормально общаемся... Эта картинка, она нечестная", — отметил Дантес о причинах сказать о разрыве именно в разгар войны.

[ + – ] Владимир Дантес и Надя Дорофеева поженились в 2015 году. Детей у пары не было Фото: nadyadorofeeva

"Все это как диаграмма, зернышко, которое посадили и оно медленно прорастает", — таким образом бывший возлюбленный Нади Дорофеевой сравнил окончание их отношений.

Среди прочего Владимир рассказал о переходе на украинский язык, выходе новой песни и ненависти к России и россиянам.

Напомним, 32-летняя украинская певица Надя Дорофеева рассказала о причинах развода с Дантесом и перспективе новых отношений.

Фокус писал о перипетиях развития сюжета развода звездной пары Дантес-Дорофеева. Украинскую артистку уже заметили с новым бойфрендом. Кстати, это хороший друг экс-пары.