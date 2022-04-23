Володимир Дантес розповів, як вони з Надею Дорофєєвою ділили спільне майно

Наразі зіркове подружжя ще перебуває в офіційному шлюбі.

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Український артист Володимир Дантес дав інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну. Серед іншого, співак розповів про розлучення з Надею Дорофєєвою.

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"Це не відбувається за один день. Це місяць за місяцем. Ми дуже багато розмовляли. Десь наприкінці січня ми вирішили, що розходимось. На початку лютого я вже зняв квартиру", — зізнався Дантес.

Він розповів, що був готовий залишити колишній коханій їхній будинок. Проте Дорофєєва відмовилася і сказала, що якщо вони разом будували цей будинок, значить, і ділитимуть теж разом.

"Ніхто з нас не захотів би залишитися в цьому будинку", — зазначив артист і запропонував глядачам, жартуючи, придбати їхнє колишнє сімейне гніздечко.

"Хтось хоче купити наш будинок? Зараз саме час", — пожартував Володимир.

[ + – ] Володимир Дантес розповів про розлучення з Надею Дорофєєвою

Також він розповів про їхні з Надею плани розповісти про їхнє розлучення. За словами співака, пара планувала це зробити в перший день весни, проте війна внесла свої корективи.

"Ми жили не разом, але ми нормально спілкуємось… Ця картинка, вона нечесна", — зазначив Дантес про причини сказати про розрив саме в розпал війни.

[ + – ] Володимир Дантес і Надя Дорофєєва одружилися у 2015 році. Дітей у пари не було Фото: nadyadorofeeva

"Все це як діаграма, зернятко, яке посадили і воно повільно проростає", — таким чином колишній коханий Наді Дорофєєвої порівняв закінчення їхніх стосунків.

Серед іншого Володимир розповів про перехід на українську мову, вихід нової пісні та ненависть до Росії та росіян.

Нагадаємо, 32-річна українська співачка Надя Дорофєєва розповіла про причини розлучення з Дантесом та перспективи нових стосунків.

Фокус писав про перипетії розвитку сюжету розлучення зіркової пари Дантес-Дорофєєва. Українську артистку вже помітили з новим бойфрендом. До речі, це хороший друг експари.