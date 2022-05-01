Владимир Дантес перешел на украинский язык и выпустил песню "Обійми"

Артист 33 года говорил по-русски.

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Украинский певец Владимир Дантес (настоящая фамилия — Гудков) решил перейти на украинский язык и выпустил новую песню "Обійми", посвященную языковым стереотипам. Новостью он поделился на своей Instagram-странице.

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Это первая песня Дантеса на украинском языке.

[ + – ] Владимир Дантес выпустил первую песню на украинском языке

"Я написал эту песню, сидя дома и изучая аккаунты своих друзей и других артистов, которые раньше общались на русском. Этим треком я хочу подбодрить всех, кто пытается, прилагает усилия и идет этим путем. А тем, кто до сих пор боится перейти на украинский, я хочу сказать: друзья, ничего страшного в этом нет. С меня ни разу не посмеялись, а даже наоборот – столько поддержки я еще не получал", — отметил Владимир Дантес в своих соцсетях, добавив, что 33 года до этого он говорил по-русски, поэтому этот переход стоил многих сил для него.

[ + – ] Новая песня Владимира Дантеса

В песне 33-летний артист призывает не бояться ошибок и переходить на украинский язык. В клипе Дантес поделился, в частности, моментами довоенной мирной жизни со своими родными и друзьями.

Новостью о новом треке своего экс-возлюбленного поделилась и Надя Дорофеева на своей Instagram-странице.

Напомним, Владимир Дантес передал свою Tesla на нужды столичных волонтеров. Авто певец приобрел только в 2021 году.

Также Фокус следит за процессом развода Владимира Дантеса и певицы Нади Дорофеевой. Накануне Дантес рассказал, как они будут делить свое общее имущество.