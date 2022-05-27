Володимира Дантеса підозрюють у романі з Дашею Кацуріною (фото)

Користувачі мережі провели своє розслідування.

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Українського співака Володимира Дантеса запідозрили в романі з колишньою дружиною нового бойфренда Наді Дорофєєвої. Сторіс з, ймовірно, Дашею Кацуріною Володимир Гудков (справжнє прізвище співака) виклав у своєму Instagram.

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Дантес виклав фото з полуницею в руках з підписом "Київ", проте на задньому фоні видно ноги невідомої дівчини.

[ + – ] Дантеса запідозрили у стосунках з Дашею Кацуріною

Зокрема користувачі TikTok покреативили та створили ролик, у якому провели мінірозслідування. На ногах таємної незнайомки є тату, яке дуже схоже на тату Даші Кацуріної — колишньої дружини київського ресторатора та власника мережі "Привітів" Міші Кацуріна.

[ + – ] Татуювання Даші Кацуріної

То ж користувачі припустили, що якщо Надя наразі зустрічається з Михайлом, то Володимир вирішив спробувати стосунки з Дашею.

Раніше пари дружили між собою та часто проводили разом час, наприклад літаючи на відпочинок за кордон.

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва оголосили про своє розлучення в один день з родиною Кацуріних у березні 2022, тож уже цим підігріли чутки про якийсь зв'язок між цими двома подіями. Згодом Дорофєєву помітили в обіймах ресторатора Міші Кацуріна на вулицях Барселони, а в інтерв'ю Дорофєєва зазначила, що вже готова до нових стосунків.

Зокрема від союзу Кацуріних підростає двоє неповнолітніх дітей. Тим часом Дорофєєва та Дантес за сім років офіційного шлюбу батьками так і не стали.

Нагадаємо, Володимир Дантес привітав Дашу Кацуріну з днем народження у своїх Instagram-сторіс та пообіцяв, що все буде ще краще, ніж було.

Також Фокус писав про те, коли насправді розійшлися Надя Дорофєєва та Володимир Дантес.