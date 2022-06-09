Владимир Дантес и Даша Кацурина показали кольца на пальцах (фото)

Весной Даша рассталась со своим мужем, а Владимир – с Надей Дорофеевой.

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После двух громких разводов в марте фанаты продолжают искать намеки на новые отношения Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса. Если Надю почти сразу "поймали" в объятиях киевского ресторатора Миши Кацурина на улицах Барселоны, то Владимир Дантес прямых доказательств нового романа еще не предоставил. Однако фанаты певца заметили интересную деталь в Instagram-сторис Даши Кацуриной.

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Как выяснили поклонники Дантеса, он и Даша Кацурина (бывшая жена нового бойфренда Нади Дорофеевой) носят одинаковые кольца, еще и на безымянных пальцах, как это делают женатые люди. Соответствующее видео выложили в TikTok.

[ + – ] Даша Кацурина и Владимир Дантес носят одинаковые кольца [ + – ] Даша Кацурина и Владимир Дантес носят одинаковые кольца

В марте 2022 в один день о своем разводе объявили Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом и Даша и Миша Кацурины. Пары раньше дружили между собой, однако их подозревают в том, что они обменялись партнерами. При том что Дорофеева и Дантес заявили, что они расходятся лучшими друзьями и не держат обид друг на друга.

Напомним, Даша Кацурина сделала откровенное заявление и призналась, что ее предали. Теперь женщина воспитывает двоих детей сама.

Также Фокус писал о других доказательствах предполагаемого романа Владимира Дантеса и Даши Кацуриной. Пара часто проводит вместе время.