Надя Дорофеева поздравила Владимира Дантеса с днем рождения (фото)

После расставания пара пообещала, что они останутся лучшими друзьями.

Украинская певица Надя Дорофеева поздравила своего бывшего мужа Владимира Дантеса (Гудкова) с 34-м днем рождения. Обращение она опубликовала на Instagram-странице с более 5 млн подписчиков.

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"С днем рождения тебя. Знаю, как много ты еще сделаешь всего крутого. Пусть все твои мечты сбудутся", — написала 32-летняя украинская артистка и опубликовала фото именинника.

[ + – ] Надя Дорофеева поздравила Владимира Дантеса с днем рождения

В частности, артистка обратилась к своему коллеге по цеху Артему Пивоварову и поздравила его с днем рождения. Недавно музыканты записали общую песню "Думы" на слова украинского классика Тараса Шевченко.

Третьим "именинником" дня стала Конституция Украины. Дорофеева поздравила всех украинцев с этим важным для каждого гражданина днем.

"Сейчас каждый украинец, как никогда, чувствует цену собственных прав и свобод! Ведь каждый борется за них на своем фронте. С Днем Конституции, родные!" – обратилась к украинцам певица.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о своем разводе в марте 2022. Они пообещали своим поклонникам, что останутся лучшими друзьями. Так что, судя по публичным поздравлениям друг друга с днями рождения, так и произошло.

Напомним, Надя Дорофеева подтвердила свои новые романтические отношения с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным. Артистка опубликовала первое общее публичное фото в роли пары.

Также Фокус писал о новом вероятном романе Владимире Дантеса. Певца подозревают в отношениях с бывшей женой нового бойфренда Дорофеевой.