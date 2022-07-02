"Я закрився від всього світу". Володимир Дантес розповів про розлучення з Дорофєєвою

Співак розповів, як пережив розлучення після 10-річних стосунків.

Український співак та блогер Володимир Дантес у новому мініінтерв'ю відверто розповів про розставання з Надею Дорофєєвою.

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Володимир Гудков (справжнє прізвище артиста) зазначив, що був розлучений уже на початку повномасштабної війни, проте це було неофіційно та не публічно.

"10 років ми були разом. Це були найбільш публічні стосунки. Думаю, я більше не буду розповідати про щось особисте. Я не буду цього приховувати, але так, як раніше, теж не хочу робити", — розповів програмі "Зірковий патруль" Дантес.

Зокрема співак зізнався, що певний період свого життя йому довелося побути на самоті.

"Тоді я закрився від всього світу. Я взяв від самотності все, що тільки можна: тугу, біль, натхнення і зрозумів, що більше ніколи в житті не хочу бути один. Тому я зараз біля людей, як та тварина", — зізнався ексчоловік Наді Дорофєєвої.

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Володимир Дантес та Надя Дорофєєва оголосили про свій розрив у березні 2022. Знаменитості пообіцяли, що залишаться найкращими друзями та не триматимуть образ одне на одного.

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Нещодавно Надя Дорофєєва офіційно підтвердила свої нові романтичні стосунки. Обранцем співачки став київський ресторатор Михайло Кацурін, з яким колишнє подружжя раніше товаришувало. Тим часом Дантеса підозрюють у романі з колишньою дружиною нового бойфренда Дорофєєвої.

Нагадаємо, Володимир Дантес заспівав про кохання та зізнався, що написав зворушливі слова у часи, коли йому було важко на душі.