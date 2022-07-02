"Я закрылся от всего мира". Владимир Дантес рассказал о разводе с Дорофеевой

Певец рассказал, как пережил развод после 10-летних отношений.

Украинский певец и блогер Владимир Дантес в новом мини-интервью откровенно рассказал о расставании с Надей Дорофеевой.

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Владимир Гудков (настоящая фамилия артиста) отметил, что был разведен уже в начале полномасштабной войны, однако это было неофициально и не публично.

"10 лет мы были вместе. Это были самые публичные отношения. Думаю, я больше не буду рассказывать о чем-то личном. Я не буду скрывать этого, но так, как раньше, тоже не хочу делать", — рассказал программе "Звездный патруль" Дантес.

В частности, певец признался, что определенный период своей жизни ему пришлось побыть в одиночестве.

"Тогда я закрылся от всего мира. Я взял от одиночества все, что только можно: тоску, боль, вдохновение и понял, что больше никогда в жизни не хочу быть один. Поэтому я сейчас возле людей, как то животное", — признался экс-муж Нади Дорофеевой.

[ + – ] Владимир Дантес рассказал о жизни во время войны

Владимир Дантес и Надя Дорофеева объявили о своем разрыве в марте 2022. Знаменитости пообещали, что останутся лучшими друзьями и не будут держать обид друг на друга.

[ + – ] Сейчас Надя Дорофеева встречается с Михаилом Кацуриным Фото: nadyadorofeeva

Недавно Надя Дорофеева официально подтвердила свои новые романтические отношения. Избранником певицы стал киевский ресторатор Михаил Кацурин, с которым бывшие супруги раньше дружили. Тем временем Дантеса подозревают в романе с бывшей женой нового бойфренда Дорофеевой.

Напомним, Владимир Дантес спел о любви и признался, что написал трогательные слова во времена, когда ему было тяжело на душе.