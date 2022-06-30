После развода с Дорофеевой. Владимир Дантес спел о любви (видео)

Певец верит, что все влюбленные дождутся встречи со своими половинками.

Украинский певец и блогер Владимир Дантес спел чувствительную песню о любви. Видео он поделился на своей Instagram-странице.

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"Мы спрятали чувства давно", — начал свой откровенный разговор с фолловерами Владимир Гудков (настоящая фамилия артиста).

Дантес признался, что написал эту песню во времена, когда ему было тяжело на душе.

"У нас никто не может забрать волю, свободу и любовь!!! В самые темные времена не хочется быть наедине, есть нереальное желание быть с тем/той, с кем ты будешь улыбаться, для кого жить", — отметил Владимир.

[ + – ] Владимир Дантес спел песню о любви

Подписчики Дантеса засыпали его теплыми комментариями.

"Вова, я знаю что у вас большое сердце, вы имеете настоящую мужскую мудрость и достоинство и вы умеете любить и быть верным, верю, что вы встретите ту, которая будет любить вас так же как вы ее. Вы очень классный, крутой, а ее мне жаль потому что она очень ошиблась Счастья тебе, Вова🙏🇺🇦", "украинский от Дантеса это любовь", "как чувственно и трогательно", — пишут поклонники певца.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева ошеломили своих фанатов новостью о разводе в марте 2022. Впоследствии певицу заподозрили в новых романтических отношениях с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным, что Дорофеева в июне 2022 подтвердила сама, выложив совместное фото в соцсети.

Напомним, Надя Дорофеева, несмотря на развод, публично поздравила своего экс-мужа с днем рождения.

Также Фокус писал о предполагаемом романе Владимира и Даши Кацуриной. Хорошие друзья часто подогревают слухи о своих отношениях общими фото и намеками.