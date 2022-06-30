Після розлучення з Дорофєєвою. Володимир Дантес заспівав про кохання (відео)
Співак вірить, що всі закохані дочекаються зустрічі зі своїми половинками.
Український співак та блогер Володимир Дантес заспівав чутливу пісню про кохання. Відео він поділився на своїй Instagram-сторінці.
"Ми заховали почуття давно", — почав свою відверту розмову з фоловерами Володимир Гудков (справжнє прізвище артиста).
Дантес зізнався, що написав цю пісню у часи, коли йому було важко на душі.
"У нас ніхто не може забрати волю, свободу та кохання!!! В найтемніші часи не хочеться бути наодинці, є нереальне бажання бути з тим/тією, з ким ти будеш посміхатися, для кого жити", — зазначив Володимир.
Підписники Дантеса засипали його теплими коментарями.
"Вова, я знаю що у вас велике серце,ви маєте справжню чоловічу мудрість і гідність і ви вмієте кохати і бути вірним,вірю що ви зустрінете ту яка кохатиме вас так само як ви її.Ви дуже класний,крутий, а її мені шкода бо вона дуже помилилась Щастя тобі, Вова🙏🇺🇦", "українська від Дантеса то любов", "як чуттєво і зворушливо", — пишуть прихильники співака.
Володимир Дантес і Надя Дорофєєва приголомшили своїх фанатів новиною про розлучення у березні 2022. Згодом співачку запідозрили в нових романтичних стосунках з київським ресторатором Михайлом Кацуріним, що Дорофєєва у червні 2022 підтвердила сама, виклавши спільне фото у соцмережі.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва, попри розлучення, публічно привітала свого ексчоловіка з днем народження.
Також Фокус писав про ймовірний роман Володимира та Даші Кацуріної. Хороші друзі часто підігрівають чутки про свої стосунки спільними фото.