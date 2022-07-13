Даша Кацурина подогрела слухи о романе с Владимиром Дантесом (фото)

Весной 2022 оба вышли из многолетних отношений.

Украинская блогер и бизнесвумен Даша Кацурина поделилась откровенным фото в нижнем белье и подогрела слухи о романе с Владимиром Дантесом.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Разрешила себе отпуск в несколько дней — 🍓🧜🏼‍♀️", — подписала Кацурина снимок, на котором видны мужские руки, заплетающие ей косички. Подписчики бизнесвумен активно начали комментировать новое фото и заметили, что такая татуировка есть у Дантеса.

"Контрразведка, вперед", "Можно пошутить о руках Дантеса?", — пишут фолловеры Даши.

В частности, теорию о романе бывших друзей подогрела геолокация публикации — Тель-Авив. Именно туда в этот период приехал и украинский певец.

Однако Дантес с юмором отреагировал на предположение поклонников.

"Блин, так больно, что никто не замечает гибкость обладательницы этого аккаунта. Вы что не видите? Это оптическая иллюзия, она сама себе плетет косы, как настоящая украинская женщина!" — написал под фото бывший муж Нади Дорофеевой.

[ + – ] Даша Кацурина подогрела слухи о романе с Владимиром Дантесом

В марте 2022 Владимир Дантес разошелся со своей женой Надей Дорофеевой, а Даша — с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным. Недавно Надя и Михаил подтвердили свои романтические отношения, о которых давно ходили слухи в Сети. Теперь поклонники ждут официального подтверждения от Дантеса и Кацуриной.

Напомним, Владимир Дантес и Даша Кацурин показали похожие кольца на безымянных пальцах.

Также Фокус писал о развитии отношений Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина. Накануне ресторатор прокомментировал свой новый роман.