Миша Кацурин прокомментировал отношения с Надей Дорофеевой

Накануне певица подтвердила новые романтические отношения.

Киевский ресторатор Михаил Кацурин прокомментировал свой роман с певицей Надей Дорофеевой. В своем Instagram мужчина выложил скрин видеоразговора с новой возлюбленной.

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На экране было написано предупреждение о плохом интернет-соединении, на что Кацурин ответил:

"А на самом деле соединение – класс!".

[ + – ] Миша Кацурин и Надя Дорофеева подтвердили свои отношения

Накануне Надя Дорофеева подтвердила догадки своих фанатов о новых романтических отношениях артистки. Она опубликовала совместное фото с Кацуриным и лаконично подписала его "вместе".

Отметим, что и Кацурин, и Дорофеева ограничили возможность комментировать свои новые публикации.

О возможном романе певицы и киевского ресторатора начали ходить слухи еще весной 2022. После того, как Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о своем разводе, к этому "марафону" присоединились их хорошие друзья Миша и Даша Кацурины, воспитывающие двоих несовершеннолетних детей.

Впоследствии Дорофееву заметили в объятиях Кацурина на улицах Барселоны, а Дантес подогревает слухи о романе с Дашей, делясь общими фото и давая провокационные намеки своим подписчикам.

Например, накануне Владимир Дантес и Даша Кацурина показали на своих руках одинаковые кольца.

Также Фокус писал об откровенном заявлении Даши Кацуриной. Женщина призналась, что ее предали.