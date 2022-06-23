Міша Кацурін прокоментував стосунки з Надею Дорофєєвою

Напередодні співачка підтвердила нові романтичні стосунки.

Київський ресторатор Михайло Кацурін прокоментував свій роман зі співачкою Надею Дорофєєвою. У своєму Instagram чоловік виклав скрін відеорозмови з новою коханою.

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На екрані було написане попередження про погане інтернет-з'єднання, на що Кацурін відповів:

"А насправді з'єднання — клас!".

[ + – ] Міша Кацурін та Надя Дорофєєва підтвердили свої стосунки

Напередодні Надя Дорофєєва підтвердила здогадки своїх фанатів про нові романтичні стосунки артистки. Вона опублікувала спільне фото з Кацуріним та лаконічно підписала його "разом".

Зазначимо, що і Кацурін, і Дорофєєва обмежили можливість коментувати свої нові публікації.

Про можливий роман співачки та київського ресторатора почали ходити чутки ще навесні 2022. Після того, як Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про своє розлучення, до цього "марафону" приєдналися їхні хороші друзі Міша та Даша Кацуріни, які виховують двох неповнолітніх дітей.

Згодом Дорофєєву помітили в обіймах Кацуріна на вулицях Барселони, а Дантес підігріває чутки про роман з Дашею, ділячись спільними фото та даючи провокативні натяки своїм підписникам.

Наприклад, напередодні Володимир Дантес і Даша Кацуріна показали на своїх руках однакові каблучки.

Також Фокус писав про відверту заяву Даші Кацуріної. Жінка зізналася, що її зрадили.