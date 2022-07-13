Даша Кацуріна підігріла чутки про роман з Володимиром Дантесом (фото)

Навесні 2022 обидвоє вийшли з багаторічних стосунків.

Українська блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна поділилася відвертим фото у спідній білизні та підігріла чутки про роман з Володимиром Дантесом.

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"Дозволила собі відпустку у декілька днів — 🍓🧜🏼‍♀️", — підписала Кацуріна знімок, на якому видно чоловічі руки, що заплітають косички їй. Підписники бізнесвумен активно почали коментувати нове фото та помітили, що таке саме тату є в Дантеса.

"Контррозвідка, вперед", "Можна пожартувати про руки Дантеса?", — пишуть фоловери Даші.

Зокрема теорію про роман колишніх друзів підігріла геолокація публікації — Тель-Авів. А саме туди в цей період приїхав і український співак.

Проте Дантес з гумором відреагував на припущення прихильників.

"Блін, так боляче, що ніхто не помічає гнучкість володарки цього акаунту. Ви що не бачите? Це оптична ілюзія, вона сама собі плете коси, як справжня українська жінка!" — написав під фото колишній чоловік Наді Дорофєєвої.

[ + – ] Даша Кацуріна підігріла чутки про роман з Володимиром Дантесом

У березні 2022 Володимир Дантес розійшовся зі своєю дружиною Надею Дорофєєвою, а Даша — з київським ресторатором Михайлом Кацуріним. Нещодавно Надя та Михайло підтвердили свої романтичні стосунки, про які вже давно ходили чутки в мережі. Тепер прихильники чекають на офіційне підтвердження від Дантеса та Кацуріної.

Нагадаємо, Володимир Дантес та Даша Кацуріна показали схожі каблучки на безіменних пальцях.

Також Фокус писав про розвиток стосунків Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна. Напередодні ресторатор прокоментував свій новий роман.