Надя Дорофєєва поділилася новим фото з Михайлом Кацуріним

Пара підтвердила свої романтичні стосунки у червні 2022.

Українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала новий кадр зі своїм коханим, київським ресторатором Михайлом Кацуріним.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На фото артистка посміхається перед поцілунком з бойфрендом. Для романтичної прогулянки Надя обрала total black образ з чорною бейсболкою. Тим часом Кацурін надягнув світло-зелену кепку.

Зазначимо, що Надя Дорофєєва обмежила своїм підписникам коментувати нове фото. Проте знімок набрав понад 130 тисяч лайків менш як за добу.

"👀", — дуже лаконічно підписала пост артистка і позначила на фото профіль Михайла Кацуріна.

[ + – ] Надя Дорофєєва і Михайло Кацурін

Пара підтвердила свої стосунки у червні 2022 після кількох місяців підозр у мережі. У березні цього ж року Надя Дорофєєва розлучилася зі своїм колишнім коханим, українським співаком Володимиром Дантесом. Практично одразу про розрив з уже колишньою дружиною повідомив і Михайло Кацурін.

Нагадаємо, хороший друг Наді Дорофєєвої прокоментував її нові стосунки та зазначив, що у співачки більше грошей, ніж у всьому їхньому любовному "чотирикутнику".

Також Фокус писав про ймовірний роман між Володимиром Дантесом та Дашею Кацуріною. Напередодні бізнесвумен поділилася відвертим фото, на якому їй заплітає коси чоловік з ідентичним тату, як у Дантеса.