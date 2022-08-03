"Ми з Дашею вирішили це сказати". Дантес і Кацуріна зробили спільну заяву

Знаменитості закликали підписників рятувати тварин під час війни.

Про роман українського музиканта Володимира Дантеса та рестораторки Даші Кацуріної давно ширяться чутки. Знаменитості багато часу проводять разом, часто розповідають підписникам у соцмережах про те, як подорожують, готують та граються з дітьми Даші. Однак публічно підтверджувати статус своїх стосунків вони не поспішають. Знаменитості підігрівають чутки та зберігають інтригу, тримаючи у напрузі своїх фанатів.

Днями вони записали відео в Instagram, у якому зробили важливу заяву. Ролик починався зі слів: "Ми з Дашею вирішили це сказати". На відео Кацуріна з'явилася в нічній, а Дантес у домашній футболці.

"Ми хочемо сказати щось важливе. Комусь здається, що це не на часі, але для нас із Вовою це дійсно важливо. Ви могли про це здогадуватися, наші знайомі часом це обговорюють між собою. Думаю, немає сенсу мовчати. І ми з Дашею вирішили це сказати", — кажуть Дантес і Кацуріна у відео.

Шанувальники були впевнені, що саме в цей момент знаменитості зізнаються, що вони мають роман. Однак цього не сталося. Після інтригувального початку пара закликала своїх підписників рятувати тварин під час війни.

"Врятуйте тварин від війни. Вони також гинуть через обстріли і мінування. Через голод і страх. Не проходьте повз. Нагодуйте, залиште води. Якщо є можливість, візьміть тварин із притулку. Підтримайте UA Animals, який щодня рятує тварин від війни", — кажуть Володимир і Даша.

Фанати були розчаровані тим, що не почули, чого так довго чекали. Однак похвалили пару за їхню винахідливість.

"Дуже круто, що ви скористалися тим, що людям цікаво та розповіли або нагадали про те, що справді важливо", — написав один із шанувальників знаменитостей.

Інший додав, що артист і його подруга-рестораторка зуміли правильно скористатися увагою аудиторії, щоб розповісти їм про справді важливі речі.

Нагадаємо, Володимир Дантес і його колишня дружина Надя Дорофєєва оголосили, що розлучаються в березні 2022 року. Знаменитості були разом сім років. Тепер у Наді Дорофєєвої роман із колишнім чоловіком Даші Кацуріної — Михайлом Кацуріним.

Фокус раніше писав про те, що Даша Кацуріна показала зворушливе фото, де Дантес тримає на руках її однорічного сина Івана.