Даша Кацуріна показала миле фото з Дантесом і дітьми

Пара, як і раніше, прямо не підтверджує чутки про свій імовірний роман.

34-річний український шоумен Володимир Дантес багато часу проводить зі своєю подругою, рестораторкою Дашею Кацуріною. Знаменитості часто розповідають, що разом гуляють вулицями Києва, готують, а також їздять у подорожі. Нещодавно вони вирушили у Тель-Авів, де Дантес зіграв концерт.

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Днями Даша Кацуріна знову поділилася з підписниками милим знімком, який підігріває чутки про роман із Дантесом. Цього разу вона опублікувала в Instagram-stories сімейне фото з дітьми, зроблене у фойє вдома. На знімку шоумен тримає на руках однорічного сина Кацуріної Івана. Рестораторка написала, що її старша дочка Олександра поставила фото на заставку телефону.

"Просто сьогодні Саша сама змінила обкладинку мого телефону, і я дуже зраділа", — підписала фото Кацуріна.

Фото: Instagram

Зазначимо, що колишній чоловік Даші Кацуріної — відомий український ресторатор Михайло Кацурін — відкрито розповідає про свій роман із ексдружиною Володимира Дантеса Надією Дорофєєвою. У Даші та Михайла Кацуріних двоє спільних дітей — однорічний син Іван і шестирічна дочка Олександра.

Що стосується Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса, як відомо, у березні 2022 року вони оголосили, що розлучаються після семи років шлюбу. Практично водночас про розрив повідомили і їхні близькі друзі — родина київських рестораторів Михайло й Даша Кацуріна.

Фокус раніше писав про те, що колишній чоловік Наді Дорофєєвої опублікував у соцмережах фото, на якому він тримає в руках полароїдний знімок із кількох кадрів, де позує разом із ексдружиною нинішнього бойфренда Дорофєєвої Михайла Кацуріна. На знімках вони цілуються. Проте Володимир Дантес називає їхній поцілунок "братським".

Також Фокус писав про те, які існують докази передбачуваного роману Дантеса та Кацуріної. Українська блогерка та бізнесвумен публікує відверті фото в спідній білизні, підігріваючи чутки про роман із колишнім чоловіком своєї подруги Наді Дорофєєвою.