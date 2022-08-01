Даша Кацурина показала милое фото с Дантесом и детьми

Пара по-прежнему прямо не подтверждает слухи о своем вероятном романе.

34-летний украинский шоумен Владимир Дантес много времени проводит со своей подругой, ресторатором Дашей Кацуриной. Знаменитости часто рассказывают, что вместе гуляют по улицам Киева, готовят, а также ездят в путешествия. Недавно они отправились в Тель-Авив, где Дантес сыграл концерт.

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На днях Даша Кацурина вновь поделилась с подписчиками милым снимком, который подогревает слухи о романе с Дантесом. На этот раз она опубликовала в Instagram-stories семейное фото c детьми, сделанное в фойе дома. На снимке шоумен держит на руках годовалого сына Кацуриной Ивана. Ресторатор написала, что ее старшая дочь Александра поставила фото на заставку телефона.

"Просто сегодня Саша сама поменяла обложку моего телефона и я очень обрадовалась", — подписала фото Кацурина.

Фото: Instagram

Отметим, что бывший супруг Даши Кацуриной — известный украинский ресторатор Михаил Кацурин — отрыто рассказывает о своем романе с экс-женой Владимира Дантеса Надей Дорофеевой. У Даши и Михаила Кацуриных двое общих детей – годовалый сын Иван и шестилетняя дочь Александра.

Что касается Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, как известно, в марте 2022 они объявили, что разводятся после семи лет брака. Практически в то же время о разрыве сообщили и их близкие друзья – семья киевских рестораторов Михаил и Даша Кацурины.

Фокус ранее писал о том, что бывший супруг Нади Дорофеевой опубликовал в соцсетях фото, на котором он держит в руках полароедный снимок из нескольких кадров, где позирует вместе с экс-женой нынешнего бойфренда Дорофеевой Миши Кацурина. На снимках они целуются. Однако Владимир Дантес называет их поцелуй "братским".

Также Фокус писал о том, какие существуют доказательства предполагаемого романа Дантеса и Кацуриной. Украинская блогер и бизнесвумен публикует откровенные фото в нижнем белье, подогревая слухи о романе с бывшим мужем своей подруги Нади Дорофеевой.