Владимир Дантес поделился фото поцелуя с Дашей Кацуриной

Пара снова подогрела слухи о своем романе.

34-летний украинский певец Владимир Дантес поделился фото поцелуя со своей подругой Дашей Кацуриной. Снимок блогер показал фолловерам в своем Instagram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Бывший супруг Нади Дорофеевой выложил фото, на котором он держит в руках полароедный снимок из нескольких кадров, на которых позирует вместе с экс-женой нынешнего бойфренда Дорофеевой Миши Кацурина. Даша Кацурина — известная блогер и бизнесвумен. На снимках они с Дантесом мило позировали и поцеловались. Однако над самым интересным кадром певец написал "Братский", имея в виду поцелуй.

[ + – ] Владимир Дантес и Даша Кацурина

Владимир Дантес и Даша Кацурина давно подогревают слухи о своих романтических отношениях. В марте 2022 оба объявили о своих разводах с бывшими возлюбленными. Дантес закончил многолетние отношения с певицей Надей Дорофеевой, а Даша разорвала союз с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным. От их брака подрастают двое несовершеннолетних детей.

Впрочем, Надя Дорофеева и Михаил Кацурин уже подтвердили свой роман и часто делятся общими кадрами в соцсетях. Теперь фанаты внимательно следят за Дантесом и Кацуриной, ожидая признания от них.

[ + – ] Надя Дорофеева и Михаил Кацурин уже подтвердили свой роман Фото: nadyadorofeeva

Напомним, Владимир Дантес и Даша Кацурина накануне отправились в Тель-Авив.

Также Фокус писал о других доказательствах предполагаемого романа Дантеса и Кацуриной.