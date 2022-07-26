RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Володимир Дантес поділився фото поцілунку з Дашею Кацуріною

389
Володимир Дантес та Даша Кацуріна, Володимир Дантес та Даша Кацуріна зустрічаються, дорофєєва кацурін
Фото: vladimirdantes | Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Пара знову підігріла чутки про свій роман.

34-річний український співак Володимир Дантес поділився фото поцілунку зі своєю подругою Дашею Кацуріною. Знімок блогер показав фоловерам у своєму Instagram.

Колишній чоловік Наді Дорофєєвої виклав фото, на якому він тримає в руках полароїдний знімок з кількох кадрів, на яких позує разом з ексдружиною теперішнього бойфренда Дорофєєвої Міші Кацуріна. Даша Кацуріна — відома блогерка та бізнесвумен. На знімках вони з Дантесом мило позували та поцілувались. Проте над найцікавішим кадром співак написав "Братський", маючи на увазі поцілунок.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна
Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Володимир Дантес та Даша Кацуріна давно підігрівають чутки про свої романтичні стосунки. У березні обидвоє оголосили про свої розлучення з колишніми коханими. Дантес закінчив багаторічні стосунки зі співачкою Надею Дорофєєвою, а Даша розірвала союз з київським ресторатором Михайлом Кацуріним. Від їхнього шлюбу підростає двоє неповнолітніх дітей.

Втім, Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін вже підтвердили свій роман та часто діляться спільними кадрами в соцмережах. Тепер фанати уважно стежать за Дантесом і Кацуріною, очікуючи зізнання від них.

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін уже підтвердили свій роман
Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін уже підтвердили свій роман
Фото: nadyadorofeeva

Нагадаємо, Володимир Дантес та Даша Кацуріна напередодні відправилися в Тель-Авів.

Також Фокус писав про інші докази ймовірного роману Дантеса та Кацуріної.