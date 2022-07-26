Володимир Дантес поділився фото поцілунку з Дашею Кацуріною

Пара знову підігріла чутки про свій роман.

34-річний український співак Володимир Дантес поділився фото поцілунку зі своєю подругою Дашею Кацуріною. Знімок блогер показав фоловерам у своєму Instagram.

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Колишній чоловік Наді Дорофєєвої виклав фото, на якому він тримає в руках полароїдний знімок з кількох кадрів, на яких позує разом з ексдружиною теперішнього бойфренда Дорофєєвої Міші Кацуріна. Даша Кацуріна — відома блогерка та бізнесвумен. На знімках вони з Дантесом мило позували та поцілувались. Проте над найцікавішим кадром співак написав "Братський", маючи на увазі поцілунок.

[ + – ] Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Володимир Дантес та Даша Кацуріна давно підігрівають чутки про свої романтичні стосунки. У березні обидвоє оголосили про свої розлучення з колишніми коханими. Дантес закінчив багаторічні стосунки зі співачкою Надею Дорофєєвою, а Даша розірвала союз з київським ресторатором Михайлом Кацуріним. Від їхнього шлюбу підростає двоє неповнолітніх дітей.

Втім, Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін вже підтвердили свій роман та часто діляться спільними кадрами в соцмережах. Тепер фанати уважно стежать за Дантесом і Кацуріною, очікуючи зізнання від них.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін уже підтвердили свій роман Фото: nadyadorofeeva

Нагадаємо, Володимир Дантес та Даша Кацуріна напередодні відправилися в Тель-Авів.

Також Фокус писав про інші докази ймовірного роману Дантеса та Кацуріної.