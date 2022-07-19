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Володимира Дантеса і Дашу Кацуріну помітили в Тель-Авіві (фото)

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Фото: vladimirdantes | Володимир Дантес і Даша Кацуріна

Колишні найкращі друзі все більше підігрівають чутки про свої стосунки.

Українського співака Володимира Дантеса та його нову ймовірну дівчину Дашу Кацуріну помітили на вулицях Ізраїля.

Пара поверталася з благодійного туру артиста. Їх помітили по дорозі до літака. Колишній чоловік Наді Дорофєєвої накинув на шию прапор України, тим часом Даша була в білосніжному образі.

"Розслідування закрите. Дантес зустрічається з…", — зазначили автори ролика.

Проте користувачі мережі вирішили пожартувати та помітили на відео гумористів Олену Кравець та Дмитра Танковича. То ж запитали, чи раптом не з ними зустрічається Володимир Дантес.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна в Ізраїлі
Володимир Дантес та Даша Кацуріна в Ізраїлі
Володимир Дантес та Даша Кацуріна в Ізраїлі
Володимир Дантес та Даша Кацуріна в Ізраїлі

Навесні 2022 і Володимир, і Даша практично одночасно оголосили про свої розлучення. Український артист закінчив багаторічні стосунки зі співачкою Надею Дорофєєвою, яка вже встигла підтвердити свій новий роман з київським ресторатором Михайлом Кацуріним — колишнім чоловіком Даші.

Нагадаємо, раніше Даша Кацуріна поділилася відео з благодійного концерту Володимира Дантеса в Тель-Авіві, чим ще більше підігріла чутки про нові романтичні стосунки.

Також Фокус уважно стежить за розвитком любовної історії Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна. Напередодні співачка поділилася свіжим знімком з новим коханим.