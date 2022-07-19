Владимира Дантеса и Дашу Кацурину заметили в Тель-Авиве (фото)

Бывшие лучшие друзья все больше подогревают слухи о своих отношениях.

Украинского певца Владимира Дантеса и его вероятную новую девушку Дашу Кацурину заметили на улицах Израиля.

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Пара возвращалась из благотворительного тура артиста. Их заметили по дороге к самолету. Бывший муж Нади Дорофеевой набросил на шею флаг Украины, тем временем Даша была в белоснежном образе.

"Расследование закрыто. Дантес встречается с…", — отметили авторы ролика.

Однако пользователи Сети решили подшутить и заметили на видео юмористов Елену Кравец и Дмитрия Танковича. Поэтому спросили, не с ними ли встречается Владимир Дантес.

[ + – ] Владимир Дантес и Даша Кацурина в Израиле [ + – ] Владимир Дантес и Даша Кацурина в Израиле

Весной 2022 и Владимир, и Даша практически одновременно объявили о своих разводах. Украинский артист закончил многолетние отношения с певицей Надей Дорофеевой, уже успевшей подтвердить свой новый роман с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным — бывшим мужем Даши.

Напомним, ранее Даша Кацурина поделилась видео с благотворительного концерта Владимира Дантеса в Тель-Авиве, чем еще больше подогрела слухи о новых романтических отношениях.

Также Фокус внимательно следит за развитием любовной истории Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина. Накануне певица поделилась свежим снимком с новым возлюбленным.