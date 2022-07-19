Владимира Дантеса и Дашу Кацурину заметили в Тель-Авиве (фото)
Бывшие лучшие друзья все больше подогревают слухи о своих отношениях.
Украинского певца Владимира Дантеса и его вероятную новую девушку Дашу Кацурину заметили на улицах Израиля.
Пара возвращалась из благотворительного тура артиста. Их заметили по дороге к самолету. Бывший муж Нади Дорофеевой набросил на шею флаг Украины, тем временем Даша была в белоснежном образе.
"Расследование закрыто. Дантес встречается с…", — отметили авторы ролика.
Однако пользователи Сети решили подшутить и заметили на видео юмористов Елену Кравец и Дмитрия Танковича. Поэтому спросили, не с ними ли встречается Владимир Дантес.
Весной 2022 и Владимир, и Даша практически одновременно объявили о своих разводах. Украинский артист закончил многолетние отношения с певицей Надей Дорофеевой, уже успевшей подтвердить свой новый роман с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным — бывшим мужем Даши.
Напомним, ранее Даша Кацурина поделилась видео с благотворительного концерта Владимира Дантеса в Тель-Авиве, чем еще больше подогрела слухи о новых романтических отношениях.
Также Фокус внимательно следит за развитием любовной истории Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина. Накануне певица поделилась свежим снимком с новым возлюбленным.