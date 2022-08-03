"Мы с Дашей решили это сказать". Дантес и Кацурина сделали совместное заявление

Знаменитости призвали подписчиков спасать животных во время войны.

О романе украинского музыканта Владимира Дантеса и ресторатора Даши Кацуриной давно ходят слухи. Знаменитости много времени проводят вместе, часто рассказывают подписчикам в соцсетях о том, как путешествуют, готовят и играют с детьми Даши. Однако публично подтверждать статус своих отношений они не торопятся. Знаменитости подогревают слухи и сохраняют интригу, держа в напряжении своих фанатов.

На днях они записали видео в Instagram, в котором сделали важное заявление. Ролик начинался со слов: "Мы с Дашей решили это сказать". На видео Кацурина появилась в ночнушке, а Дантес в домашней футболке.

"Мы хотим сказать кое-что важное. Кому-то кажется, что это не ко времени, но для нас с Вовой это действительно важно. Вы могли об этом догадываться, наши знакомые порой это обсуждают между собой. Думаю, нет смысла молчать. И мы с Дашей решили это сказать", — говорят Дантес и Кацурина в видео.

Поклонники были уверены, что именно в этот момент знаменитости признаются, что у них роман. Однако этого не произошло. После интригующего начала пара призвала своих подписчиков спасать животных во время войны.

"Спасите животных от войны. Они также гибнут из-за обстрелов и минирований. Из-за голода и страха. Не проходите мимо. Накормите, оставьте воды. Если есть возможность, возьмите животных из приюта. Поддержите UA Animals, который ежедневно спасает животных от войны", — говорят Владимир и Даша.

Фанаты были разочарованы тем, что не услышали то, чего так долго ждали. Однако похвалили пару за их находчивость.

"Очень круто, что вы воспользовались тем, что людям интересно и рассказали или напомнили о том, что действительно важно" — написал один из поклонников знаменитостей.

Другой добавил, что артист и его подруга-ресторатор сумели правильно воспользоваться вниманием аудитории, чтобы рассказать им про действительно важные вещи.

Напомним, Владимир Дантес и его бывшая супруга Надя Дорофеева объявили, что разводятся в марте 2022. Знаменитости были вместе семь лет. Теперь у Нади Дорофеевой роман с бывшим мужем Даши Кацуриной — Михаилом Кацуриным.

Фокус ранее писал о том, что Даша Кацурина показала трогательную фотографию, на которой Дантес держит на руках ее годовалого сына Ивана.