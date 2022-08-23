"Люблю". Даша Кацурина поделилась личными снимками с Владимиром Дантесом (фото)

Звездных друзей давно подозревали в романтических отношениях.

Украинская блогер и ресторатор Даша Кацурина поделилась забавными фото с певцом Владимиром Дантесом.

Бывшая жена Миши Кацурина обнародовала фото с Владимиром Дантесом и своей подругой, на которых они смотрятся очень счастливыми. Известно, что у подруги бизнесвумен был день рождения, поэтому девушка решила поздравить ее в сторис.

[ + – ] Даша Кацурина поделилась личными снимками с Владимиром Дантесом

Кацурину и Дантеса давно подозревают в романтических отношениях после их двух громких разводов в марте 2022. Украинский музыкант объявил о разрыве с певицей Надей Дорофеевой. Тем временем, Даша Кацурина рассталась с киевским ресторатором и отцом двух ее детей Михаилом Кацуриным.

[ + – ] Владимир Дантес ранее делился фото поцелуев с Дашей Кацуриной

И если Надя Дорофеева и Михаил Кацурин, долго подозреваемые в отношениях, уже официально подтвердили свой роман, то Владимир и Даша лишь дают прозрачные намеки своим поклонникам. Они проводят много времени вместе и делятся личными кадрами, однако публично о своих чувствах до сих пор не сказали, чего ждут тысячи подписчиков знаменитостей в соцсетях.

Напомним, Даша Кацурина засветилась вместе с Владимиром Дантесом за границей.

Также Фокус писал о неожиданном заявлении Даши Кацуриной и Владимира Дантеса.