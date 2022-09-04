Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Володимир Дантес висміяв інтимне життя Наді Дорофєєвої та її нового бойфренда

Володимир Дантес та Надя Дорофєєва, дантес і даша кацуріна, дорофєєва і міша кацурін, дантес пожартував про секс колишньої
Фото: nadyadorofeeva | Володимир Дантес та Надя Дорофєєва

Гуморист практично офіційно підтвердив свої нові стосунки.

34-річний український співак та блогер Володимир Дантес жорстоко пожартував про інтимне життя своєї колишньої дружини та її нового бойфренда. Відео виступу коміка активно шириться у соцмережах.

На своєму благодійному стендапі за кордоном ексчоловік української співачки порушив тему свого та її інтимного життя. Дантес прямо зізнався, що не просто дружить із Дашею Кацуріною.

"Мені складно ще займатися сексом з дівчиною в одній кімнаті з дитиною свого кращого друга, поки він тр*хає мою колишню дружину", — розповів комік під час свого виступу.

Виступ Дантеса за кордоном
Виступ Дантеса за кордоном

Таким чином гуморист підняв хвилю хейту у соцмережах. На думку користувачів мережі, такі жарти недоречні, а сам Дантес раніше обіцяв "не виносити сміття із хати".

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про своє розлучення на початку весни 2022, саме у розпал повномасштабної війни в Україні. При тому, що розійшлися вони за кілька місяців до того. Пара пообіцяла своїм фанатам, що підтримуватиме дружні стосунки та не тримає образ одне на одного.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін
Фото: nadyadorofeeva

Одразу після новини про розрив з Дантесом Дорофєєву запідозрили у романтичних стосунках з її хорошим другом Михайлом Кацуріним, який у той же час розлучився зі своєю дружиною Дашею. Лише у червні українська співачка та київський ресторатор підтвердили домисли, офіційно опублікувавши спільне фото у соцмережах.

Володимир Дантес багато часу проводить із Дашею Кацуріною та її дітьми
Володимир Дантес багато часу проводить із Дашею Кацуріною та її дітьми
Фото: Instagram

Тим часом Володимир Дантес лише підігріває чутки про роман з Дашею Кацуріною. Вони часто проводять разом час та провокують домисли своїх прихильників.

Зазначимо, що зазвичай знімати стендапи заборонено, а тим більше викладати їх у соцмережі.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва напередодні показала рідкісне фото зі своїм новим коханим.

Також Фокус писав про приїзд Володимира Дантеса та Даші Кацуріної до Варшави.