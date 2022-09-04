Володимир Дантес висміяв інтимне життя Наді Дорофєєвої та її нового бойфренда

Гуморист практично офіційно підтвердив свої нові стосунки.

34-річний український співак та блогер Володимир Дантес жорстоко пожартував про інтимне життя своєї колишньої дружини та її нового бойфренда. Відео виступу коміка активно шириться у соцмережах.

На своєму благодійному стендапі за кордоном ексчоловік української співачки порушив тему свого та її інтимного життя. Дантес прямо зізнався, що не просто дружить із Дашею Кацуріною.

"Мені складно ще займатися сексом з дівчиною в одній кімнаті з дитиною свого кращого друга, поки він тр*хає мою колишню дружину", — розповів комік під час свого виступу.

[ + – ] Виступ Дантеса за кордоном

Таким чином гуморист підняв хвилю хейту у соцмережах. На думку користувачів мережі, такі жарти недоречні, а сам Дантес раніше обіцяв "не виносити сміття із хати".

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про своє розлучення на початку весни 2022, саме у розпал повномасштабної війни в Україні. При тому, що розійшлися вони за кілька місяців до того. Пара пообіцяла своїм фанатам, що підтримуватиме дружні стосунки та не тримає образ одне на одного.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Міша Кацурін Фото: nadyadorofeeva

Одразу після новини про розрив з Дантесом Дорофєєву запідозрили у романтичних стосунках з її хорошим другом Михайлом Кацуріним, який у той же час розлучився зі своєю дружиною Дашею. Лише у червні українська співачка та київський ресторатор підтвердили домисли, офіційно опублікувавши спільне фото у соцмережах.

[ + – ] Володимир Дантес багато часу проводить із Дашею Кацуріною та її дітьми Фото: Instagram

Тим часом Володимир Дантес лише підігріває чутки про роман з Дашею Кацуріною. Вони часто проводять разом час та провокують домисли своїх прихильників.

Зазначимо, що зазвичай знімати стендапи заборонено, а тим більше викладати їх у соцмережі.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва напередодні показала рідкісне фото зі своїм новим коханим.

Також Фокус писав про приїзд Володимира Дантеса та Даші Кацуріної до Варшави.