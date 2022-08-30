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Стиль життя

Надя Дорофєєва показала рідкісний знімок з Мішею Кацуріним (фото)

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Фото: nadyadorofeeva | Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Пара підтвердила свої романтичні стосунки у червні 2022.

32-річна українська співачка Надя Дорофєєва показала рідкісний знімок зі своїм новим коханим, київським бізнесменом Мішею Кацуріним. Архівним кадром артистка поділилася на своїй Instagram-сторінці.

На прохання свого підписника показати фото, яке ще ніхто не бачив, Дорофєєва поділилася знімком з Мішею Кацуріним. На фото чоловік обіймає свою кохану та тримає в руках розкішний букет рожевих піонів, судячи з усього, призначений для неї.

Надя Дорофєєва була одягнута в трендову сорочку у клітинку, а її новий бойфренд обрав класичну білу футболку та чорну бейсболку.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Про роман співачки та столичного ресторатора ходили чутки з березня 2022, коли Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про своє розлучення після семи років шлюбу. Лише в червні цього ж року новоспечена пара офіційно підтвердила свої стосунки.

Тим часом колишній чоловік Дорофєєвої активно підігріває чутки про роман з ексдружиною її нового бойфренда. Даша Кацуріна та Володимир Дантес часто проводять разом час та діляться провокативними кадрами, хоча офіційно не підтверджують свого роману.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін
Фото: Скриншот

Нагадаємо, Надя Дорофєєва виступила у київському метро перед Днем Незалежності України.

Також Фокус активно стежить за розвитком особистого життя колишнього чоловіка Наді Дорофєєвої. Напередодні Володимир Дантес приїхав до столиці Польщі разом з Дашею Кацуріною.