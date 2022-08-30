Надя Дорофєєва показала рідкісний знімок з Мішею Кацуріним (фото)

Пара підтвердила свої романтичні стосунки у червні 2022.

32-річна українська співачка Надя Дорофєєва показала рідкісний знімок зі своїм новим коханим, київським бізнесменом Мішею Кацуріним. Архівним кадром артистка поділилася на своїй Instagram-сторінці.

На прохання свого підписника показати фото, яке ще ніхто не бачив, Дорофєєва поділилася знімком з Мішею Кацуріним. На фото чоловік обіймає свою кохану та тримає в руках розкішний букет рожевих піонів, судячи з усього, призначений для неї.

Надя Дорофєєва була одягнута в трендову сорочку у клітинку, а її новий бойфренд обрав класичну білу футболку та чорну бейсболку.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Про роман співачки та столичного ресторатора ходили чутки з березня 2022, коли Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про своє розлучення після семи років шлюбу. Лише в червні цього ж року новоспечена пара офіційно підтвердила свої стосунки.

Тим часом колишній чоловік Дорофєєвої активно підігріває чутки про роман з ексдружиною її нового бойфренда. Даша Кацуріна та Володимир Дантес часто проводять разом час та діляться провокативними кадрами, хоча офіційно не підтверджують свого роману.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Міша Кацурін Фото: Скриншот

Нагадаємо, Надя Дорофєєва виступила у київському метро перед Днем Незалежності України.

Також Фокус активно стежить за розвитком особистого життя колишнього чоловіка Наді Дорофєєвої. Напередодні Володимир Дантес приїхав до столиці Польщі разом з Дашею Кацуріною.